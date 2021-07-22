الخميس 22 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

مصر

لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على أماكن اختبارات القدرات لكليات الإعلام

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، أماكن اختبارات القدرات كليات الإعلام بالجامعات المصرية لطلاب الثانوية العامة، التي من المقرر أن تبدأ يوم السبت الموافق 7 اغسطس حتي يوم الخميس الموافق 19 أغسطس المقبل.

وتؤدي اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة لكليات الإعلام كالأتي :-

محافظات: القاهرة – الجيزة - الإسكندرية – مطروح – الفيوم - القليوبية[غرب شبرا الخيمة - شبين القناطر - الخانكة - قليوب - القناطر الخيرية - شرق شبرا الخيمة - العبــــور - الخصـــوص]. بكلية الإعلام جامعة القاهرة.

محافظات: السويس– بورسعيد- دمياط – شمال سيناء-جنوب سيناء – الإسماعيلية، بكلية الإعلام جامعة السويس.

محافظات: المنيا- بني سويف- أسيوط، بكلية الإعلام جامعة بني سويف.

محافظات: الوادي الجديد – سوهاج – قنا – البحر الأحمر - الأقصر – أسوان، بكلية الإعلام جامعة جنوب الوادي.

محافظات: القليوبية[بنها - كفر شكر- طوخ – قها]- الشرقية- البحيرة- الدقهلية- الغربية- المنوفية- كفر الشيخ، بكلية الإعلام جامعة المنوفية.

والكليات التي تشترط إجراء اختبارات القدرات هي: 

كليات الإعلام - كليات الفنون الجميلة (فنون– عمارة) - كليات الفنون التطبيقية بجامعات(حلوان - دمياط – بنها – بني سويف) - كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان - كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان - كلية التربية الفنية جامعة المنيا - كليات التربية الرياضية- شعبتي التربية (التربية الفنية و التربية الموسيقية) بكليات التربية النوعية وشعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة وفرعيها (ميت غمر – منية النصر) - شعبتي التربية الفنية بكليتي (التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس وكلية التربية بالسويس جامعة السويس) - كلية التربية بالإسماعيلية (شعبة التربية الموسيقية) جامعة قناة السويس - الكليات التابعة للجامعات التكنولوجية (كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية ، وكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة الدلتا التكنولوجية ، والكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة بنى سويف التكنولوجية) - كليات التمريض والمعاهد الفنية للتمريض- كليات السياحة والفنادق.

الوادي الجديد الاعلام القليوبية جامعة القاهرة التعليم العالي القناطر الخيرية جامعة المنصورة الثانوية العامة الجامعات المصرية طلاب الثانوية العامة البحث العلمي التعليم العالي والبحث العلمي اختبارات القدرات التربية الرياضية الثانوية العام كليات الفنون التطبيقية لطلاب الثانوية العامة اختبارات القدرات لطلاب الثانوية

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