«تعليم الغربية»: لم نرصد أي شكاوى حول امتحان الفيزياء حتى الآن

كشفت غرفة العمليات التابعة لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية اليوم، عدم رصد أي شكاوى فعليا من جانب الطلاب والطالبات "شعبة العلمي"، عقب بدء فعاليات امتحان مادة الفيزياء على مستوى كافة لجان المدارس بقري ومراكز “طنطا والمحلة وزفتي وبسيون وكفرالزيات والسنطة وقطور وسمنود”.

وأكد ناصر حسن وكيل التربية والتعليم بالغربية، أن الامتحانات تجرى وسط تشديدات رقابية للحد من ظواهر أي تسريب أو غش محتمل، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع كافة المخالفين لقواعد ولوائح سير الامتحانات حسب تعليمات الوزارة.



وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وطارق رحمي، محافظ الغربية.



وقال وكيل التعليم بالغربية، إن لجان الثانوية تستقبل يوميا ما يقرب من 31571 طالب على مستوي 128 لجنة بجميع الإدارات التعليمية.

وشدد على ضرورة الالتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، وعدم السماح بدخول أو استخدام المحمول داخل اللجان سواء من الطلبة او الملاحظين، والتصدي بكل حزم لمحاولات الغش.

وأشار إلى ضرورة مراعاة كافة الإجراءات الوقائية والاحترازيه ضد فيروس كورونا، ومراعاة الحفاظ على المسافات الآمنة عند تسليم واستلام الملاحظين لأوراق الامتحان من وإلى الطلاب.

ونوه إلى أنه

وتابع وكيل الوزارة على ضرورة توفير المناخ المناسب والهدوء لكي يتمكن أبنائنا الطلاب من أداء الامتحان بشكل سليم، وطالب بسرعة التواصل مع غرفة العمليات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة بالإدارات والمديرية بصفة مستمرة لمتابعة سير الامتحان والابلاغ الفورى عند وجود أي مشكلة.