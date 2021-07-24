عالم أوبئة جنوب أفريقى: تتبع مصدر كورونا يجب أن يكون قائما على العلم

قال عالم الأوبئة الجنوب أفريقي المعروف سالم عبد الكريم/ إن تتبع مصدر كوفيد-19 يجب أن يكون قائما على العلم وموضوعيا ونزيها.

وصرح كريم، وهو الرئيس السابق للجنة الاستشارية الوزارية بشأن كوفيد-19 في البلاد، في مقابلة أجرتها معه مؤخرا محطة ((فونيكس تي في)) التلفزيونية في هونغ كونغ، أنه من المهم جدا تحديد مصادر الفيروسات الجديدة لأنها تقدم أدلة عما يمكن أن يتوقعه الناس في المستقبل.

ودعا المجتمع الدولي إلى التعامل مع قضية تتبع مصدر كوفيد-19 بطريقة علمية وموضوعية ونزيهة، ومعارضة أي محاولات للتسييس.

وأفاد كريم: "يجب أن نفعل ذلك بطريقة صارمة علميا. وهذا ليس وقت المواقف السياسية وتوجيه أصابع الاتهام"، مبينا أن "هذا هو الوقت المناسب للعقول الرائعة للتأكد من أننا نجمع الأدلة العلمية".

وأردف "نحتاج إلى تعاون جميع السلطات. وعلينا القيام بذلك بطريقة شفافة حتى يتسنى لنا استكشاف جميع الاحتمالات المختلفة. ويتم جمع الأدلة ويتم الحصول على الإجابات. ومن مصلحة الجميع الحصول على إجابة ذات مصداقية علمية".

ورحب كريم بقرار هيئة تنظيم المنتجات الصحية في جنوب أفريقيا بالتصريح باستخدام لقاح كورونافاك، الذي طورته شركة الأدوية الصينية سينوفاك، في جنوب أفريقيا، مشيرا إلى أن الهيئة قد ضمنت أن الأدوية عالية الجودة وآمنة وفعالة.

وفي مواجهة ظهور المزيد من المتغيرات من سارس-كوف-2 في جميع أنحاء العالم، قال عالم الأوبئة إنه يجب على العالم أن يظل يقظا ويراقب كل متغير جديد، مضيفا "لم يحن بعد وقت الرضا عن الذات".

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.