تقرير أمريكى يدعو لزيارة مصر: وجهة سياحية أمنة

وصفت وكالة الأخبار الأمريكية "bignewsnetwork" في تقرير نشرته على موقعها الالكتروني، مصر، وجهة سياحية أمن.

وقال الموقع الأمريكي: لقد أحدثت جائحة كورونا، تغييرات لا نهاية لها في العديد من مجالات الحياة ومن بينهم الرحلات الترفيهية، ومع ذلك، فإن الاضطرار إلى التكيف مع هذا الواقع الجديد أدى إلى ظهور طرق جديدة للتخطيط لرحلاتنا، وبالتالي، فمن الممكن، على سبيل المثال، القيام بجولات لمصر، مع الأخذ في الاعتبار سلسلة من النصائح مثل تلك التي سنقدمها لك في هذا المقال.

وجهات آمنة

قال الموقع: هناك العديد من الوجهات في العالم التي توفر أمانًا كبيرًا ضد فيروس كورونا، حيث قامت البرتغال، على سبيل المثال، بإنشاء ختم دولة يشهد على امتثال المؤسسات الفندقية لمتطلبات النظافة والتطهير والنظافة الصارمة.

كما أنشأت الحكومة التركية شهادة صحية تقدم ضمانات للمسافر حول الإجراءات الصحية الصارمة التي يجب على المؤسسات الفندقية الالتزام بها.



مصر

وقال الموقع عن مصر إنها تقدم 100٪ في جميع الضمانات الأمنية، على سبيل المثال، تعمل المنشآت الفندقية في البلاد بنسبة 50٪ من طاقتها كتدبير يتم تنفيذه في جميع أنحاء البلاد وفي جميع المؤسسات.

السفر إلى مصر آمن للغاية

وتعد مصر بلدًا مثيرًا للاهتمام للغاية للمسافرين، ليس فقط بسبب جاذبيتها السياحية والإجراءات الأمنية، ولكن أيضًا لأن تأثير فيروس كورونا كان أقل مما هو عليه في بقية العالم، مع أقل من 5000 إصابة وما يزيد قليلاً عن 300 توفي من كورونا، وبالتالي يمكن القول أن السفر إلى مصر آمن للغاية.

وجهات سياحية مصرية

وأضاف الموقع: تعد مصر مهد إحدى أهم الحضارات القديمة في العالم، كما ان الرحلة إلى هذا البلد هي رحلة إلى التاريخ ، وذلك بفضل العديد من المعالم الأثرية التي لا تزال موجودة على مر القرون، مثل أهرامات الجيزة، الشاهدة على عظمة الإمبراطورية والحضارة المصرية القديمة؛ ولكن هناك الكثير: معبد الأقصر، ومعبد الكرنك، ومعبد أبو سمبل أو وادي الملوك.

يمكنك أيضًا الاستمتاع بتجارب لا تُنسى ، مثل الإبحار في رحلة بحرية في نهر النيل أو زيارة القاهرة أو الإسكندرية أو زيارة منطقة البحر الأحمر الجميلة.

وقال الموقع: نحن في وقت صعب للغاية للسفر ويجب علينا اختيار الوجهات الأكثر أمانًا ، كما هو الحال في مصر، الدولة التي لم يكن لفيروس كورونا فيها التأثير الذي أحدثه في وجهات شهيرة أخرى، مثل: إسبانيا.

بالإضافة إلى ذلك، اتخذت السلطات المصرية إجراءات أمنية صارمة، مثل ضمان أن تكون نسبة إشغال فنادقها بنسبة 50٪ لضمان مسافة أكبر بين نزلائها.



واختتم قائلا: يمكنك زيارة أماكن لا تُنسى، مثل النيل والبحر الأحمر أو القاهرة، وهناك مجموعة متنوعة من باقات السفر إلى مصر التي تناسب احتياجات جميع المسافرين، وكل هذا، كما قيل، بطريقة آمنة تمامًا.