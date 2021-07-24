اتفاق يسمح بالإفراج بكفالة عن حليف لترامب متهم بالعمل لصالح الإمارات

توصل الملياردير توماس باراك لاتفاق مع ممثلي الادعاء الأمريكي يسمح بالإفراج عنه في انتظار محاكمته في اتهامات بالضغط على الإدارة الأمريكية لصالح طرف أجنبي بشكل غير قانوني.

ونقلت وكالة "رويترز" عن ممثل للادعاء في المحكمة، يوم الجمعة، قوله "إن باراك يواجه 7 تهم مرتبطة بالتعامل مع الإمارات بين أبريل 2016 وأبريل 2018".

ولابد من موافقة قاض اتحادي في لوس انجليس على شروط الإفراج بكفالة عن باراك الذي سبق لمتحدث باسمه أن نفى صحة الاتهامات الموجهة إليه.

وكانت السلطات الأمريكية ألقت يوم الثلاثاء القبض على باراك الذي ترأس صندوق تنصيب ترامب، وكان ضيفًا دائمًا في البيت الأبيض واتهمته بالضغط بشكل غير قانوني على إدارة ترامب لمصلحة دولة الإمارات.

وإضافة إلى اتهامه مع اثنين آخرين "بالتصرف والتآمر للعمل كعملاء" لدولة الإمارات العربية المتحدة، يواجه اتهاما بـ "إعاقة العدالة والإدلاء ببيانات كاذبة متعددة إلى وكلاء إنفاذ القانون الفيدرالي".

وباراك حليف منذ فترة طويلة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ومؤسس شركة الاستثمار الخاص الكبيرة "كولوني كابيتال"، واستقال من منصب الرئيس التنفيذي للشركة عام 2020.

وعلى صعيد آخر، أعلنت الولايات المتحدة، عن تخصيص مساعدة إنسانية إضافية للعراق بمبلغ 155 مليون دولار.

ووفقًا لوكالة أنباء " تاس" الروسية ، أفادت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان: "تسر الولايات المتحدة أن تعلن تخصيص مساعدة إنسانية إضافية بمبلغ 155 مليون دولار لشعب العراق واللاجئين العراقيين في المنطقة والمجتمعات السخية التي تستضيفهم".

وذكر البيان: "بفضل هذا التمويل الإضافي من قبل وزارة الخارجية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بلغ الدعم الإنساني للعراق من قبل الولايات المتحدة في عام 2021 المالي أكثر من 200 مليون دولار".

وأضافت وزارة الخارجية الأمريكية، أن "الولايات المتحدة منحت العراق والعراقيين في المنطقة منذ العام 2014 المالي مساعدة مالية بمبلغ يتجاوز 3 مليارات دولار".

ويأتي هذا الإعلان بعد أن أجرى وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الجمعة، محادثات مع نظيره العراقي، حسين فؤاد.