السبت 24 يوليو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الولايات المتحدة تعلن عن مساعدة إنسانية بمبلغ 155 مليون دولار للعراق

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي

أعلنت الولايات المتحدة،  عن تخصيص مساعدة إنسانية إضافية للعراق بمبلغ 155 مليون دولار.

 

و وفقًا لوكالة أنباء “ تاس” الروسية ، أفادت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان: "تسر الولايات المتحدة أن تعلن تخصيص مساعدة إنسانية إضافية بمبلغ 155 مليون دولار لشعب العراق واللاجئين العراقيين في المنطقة والمجتمعات السخية التي تستضيفهم".

 

وذكر البيان: "بفضل هذا التمويل الإضافي من قبل وزارة الخارجية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بلغ الدعم الإنساني للعراق من قبل الولايات المتحدة في عام 2021 المالي أكثر من 200 مليون دولار".

 

وأضافت وزارة الخارجية الأمريكية أن "الولايات المتحدة منحت العراق والعراقيين في المنطقة منذ العام 2014 المالي مساعدة مالية بمبلغ يتجاوز 3 مليارات دولار".

 

ويأتي هذا الإعلان بعد أن أجرى وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الجمعة، محادثات مع نظيره العراقي، حسين فؤاد.

 

كما أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سيستقبل يوم الاثنين المقبل رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي.

 

ويزور الكاظمي واشنطن الاثنين في إطار الجولة الرابعة من الحوار بين العراق والولايات المتحدة التي من المتوقع أن تصبح الأخيرة وتتركز على موضوع انسحاب القوات الأمريكية من الأراضي العراقية.

 

وعلي صعيد آخر ، قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن وافق على تخصيص ما يصل إلى 100مليون دولار من صندوق طوارئ خاص لتلبية احتياجات اللاجئين العاجلة وغير المتوقعة الناجمة عن الوضع في أفغانستان.
 

وحسبما أفادت وكالة أنباء “ تاس” الروسيىة ، قال البيت الأبيض إن بايدن وافق أيضا على صرف 200 مليون دولار في صورة خدمات ومهمات من مخزونات الهيئات الحكومية لتلبية نفسالاحتياجات.

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وائل لطفي

يوليو ويونيو

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