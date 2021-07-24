قناة «ON»: لا صحة للأنباء المتداولة عن وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز

نفت قناة " ON tv LIVE " في خبر عاجل لها الشائعات التي ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية بشأن وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز.

ونشرت القناة منشورًا عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قالت فيه: "لا صحة للأنباء المتداولة عن وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز".

وانتشرت خلال الساعات الماضية أنباء كثيرة عن وفاة الفنانة القديرة دلال عبدالعزيز بعد معاناة مع المرض، منذ إصابتها بفيروس كورونا المستجد خلال الفترة الماضية والأخبار المتداولة عن تدهور حالة الرئة لديها، حيث مازالت في المستشفى حتى الآن.



