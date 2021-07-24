الرئيس الأمريكى يخصص 100 مليون دولار لتلبية احتياجات اللاجئين فى أفغانستان

قال البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن وافق، اليوم الجمعة، على تخصيص ما يصل إلى 100

مليون دولار من صندوق طوارئ خاص، لتلبية احتياجات اللاجئين العاجلة وغير المتوقعة الناجمة عن الوضع في أفغانستان.

وحسبما أفادت وكالة أنباء «تاس» الروسيىة، قال البيت الأبيض، إن بايدن وافق أيضًا على صرف 200 مليون دولار في صورة خدمات ومهمات من مخزونات الهيئات الحكومية لتلبية نفس الاحتياجات.

وفي سياق متصل، أعلن الرئيس الأفغاني أشرف غني، أنه أجرى اتصالًا هاتفيًا مع نظيره الأمريكي جو بايدن، وبحث معه دعم الولايات المتحدة للجيش الأفغاني.

وكتب غني على «تويتر»، يوم الجمعة، أن بايدن أكد له استمرار الدعم الأمريكي للقوات المسلحة الأفغانية.

وأضاف أنهما بحثا التعاون بين البلدين والدعم الاقتصادي والدبلوماسي للحكومة الأفغانية والجيش الأفغاني، وأهمية الحفاظ على منجزات السنوات الـ 20 الأخيرة.

يذكر أن الولايات المتحدة تعتزم الانسحاب من أفغانستان مع نهاية شهر أغسطس المقبل.

وتشهد أفغانستان تقدما لمقاتلي حركة "طالبان" الذي يسيطرون على نسبة ملموسة من أراضي البلاد.

ولم يستبعد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن محاولة "طالبان" للاستيلاء على السلطة في أفغانستان.

وعلى صعيد آخر، أعرب مسئولون بادارة الرئيس الأمريكى جو بايدن عن خشيتهم من احتمال تزايد أعداد المهاجرين الذين يسعون من أجل دخول الولايات المتحدة إذا تم رفع القيود المفروضة على الحدود الأمريكية لمكافحة تفشى وباء فيروس كورونا المستجد.

وحذر المسئولون قائلين: «إنه إذا تم رفع هذه القيود تمامًا، فإننا يمكن أن نشهد اندفاعًا من جانب المهاجرين لعبور الحدود، و سيكون الأمر كارثيًا لو حدث ذلك".

وقال مسئولان مطلعان: «إن هذه القيود تمنع المهاجرين الذين لايحملون وثائق من عبور الحدود الأمريكية المكسيكية ، وإذا تم رفع القيود ستحدث زيادة كبيرة فى الهجرة يصعب مواجهتها».