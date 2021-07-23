«وزن مثالي وذكاء حاد».. كيف تساعد التوابل في تحسين الصحة؟

تعتبر التوابل جزء من النظام الغذائي للكثيرين، حيث تساهم بشكل كبير في إضافة المذاق الشهي للكثير من الوجبات التي نتناولها يوميًا.

ويمكن أن يصبح اتباع نظام غذائي صحي من العادات التي قد يمل منها الشخص، ولكن لابد من ذلك للحفاظ على الجسم من خطر الأمراض.

ووفقًا لخبراء التغذية بموقع " healthybuilderz" فأن إضافة عدد من التوابل إلى النظام الغذائي الخاص بك يساهم في تحسين الصحة بشكل عام والحفاظ على الوزن، وزيادة هرمون السعادة بالجسم، بالإضافة إلى زيادة معدل الذكاء.

القرفة:



تشتهر القرفة بتنظيم نسبة السكر في الدم، ولكن لها فوائد أخرى أيضًا مثل زيادة معدن المنجنيز وهو من المعادن التي تساعد في الحفاظ على كثافة العظام.

الكمون:



كشفت أحدث الأبحاث أن الكمون يساهم في خسارة الوزن، كما يمكن أن يساعد بالفعل في التعامل مع دهون الجسم، بالإضافة إلى أنه يساعد أيضًا في تقليل الكوليسترول وكذلك الدهون الثلاثية، فهناك دراسات تظهر أن النساء اللائي يعانين من زيادة الوزن ويضيفن الكمون إلى نظامهن الغذائي فقدن ثلاثة كيلو مقارنة بأولئك الذين لم يتناولوا بعضًا منه.

الزنجبيل:



غالبًا ما يستخدم الزنجبيل في العديد من المأكولات الآسيوية وهو يساعد في إعطاء الطعام دفعة إضافية، ولكن يمكن أن يساعد في تقليل الالتهاب بالنسبة للعضلات، حيث يحتوي الزنجبيل على "جينجيرول" وهو نوع من مضادات الالتهابات التي يمكن أن تساعد في تقليل آلام العضلات، بالإضافة إلى أنه يساعد في تقليل تقلصات البطن أثناء الدورة الشهرية.

الكركم:



تعتبر من أقدم التوابل على كوكب الأرض، وقد استخدمت للمساعدة في التهاب المفاصل والالتهابات ومشاكل الجهاز الهضمي وحتى بعض أنواع السرطان في بعض الأحيان، فضلًا عن المساعدة في الحصول على الوزن المثالي.

نبات الحلبة:



هذه التوابل الخاصة شائعة في العديد من المأكولات الهندية ويمكن أن تكون مفيدة إذا كنت تحاول كبح الجوع، لأن الحلبة يمكن أن تساعد في تخفيف احتياجك للدهون.

كما أن للحلبة فائدة أخرى وهي أنها يمكن أن تنظم نسبة السكر في الدم أيضًا، حيث تساهم في تحفيز مستويات الأنسولين بالجسم، لذا فهى من النباتات المفيدة لمرضى السكري.