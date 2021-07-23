7 آلاف إصابة جديدة بكورونا فى فيتنام

سجلت فيتنام أكثر من 7000 حالة إصابة يومية جديدة بفيروس كورونا، وهو رقم قياسي كبير للبلاد التي تطبق بروتوكولات صارمة للوقاية من الفيروس في جميع أنحاء البلاد، حسبما ذكرت السلطات الصحية.

وسجلت فيتنام اليوم الجمعة 7307 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، أي حوالي خمسة أضعاف عدد الحالات المسجلة خلال عام 2020 بأكمله، وفقا لوزارة الصحة.

وفرضت السلطات في العاصمة الفيتنامية، يوم الاثنين، بروتوكولات صارمة للوقاية من الفيروسات، وأغلقت جميع الخدمات غير الأساسية.



وتنص القيود على التزام المواطنين بالحفاظ على مسافة لا تقل عن مترين في المواقف الاجتماعية وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.

وبرزت هو تشي مينه سيتي، التي تخضع أيضا لبروتوكولات صارمة لمنع التنقل وبروتوكولات التباعد الاجتماعي، كمركز لتفشي الفيروس في البلاد، حيث سجلت 4913 حالة اليوم الجمعة.

وفي ليلة الخميس، ثبتت إصابة جميع النزلاء والموظفين البالغ عددهم 689 في مركز "بين دونج" لإعادة تأهيل المتعافين من إدمان المخدرات، الواقع على بعد ساعات قليلة من هو تشي مينه سيتي، بفيروس كورونا، وفقا لتقارير وسائل الإعلام المحلية.



وأعطت الدولة اللقاحات لأقل من 5 ملايين شخص من أصل 98 مليون نسمة.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الستة التابعة لمنظمة الصحة العالمية.



إرشادات منظمة الصحة العالمية

وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا وإندونيسيا والمكسيك وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.