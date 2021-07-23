الجمعة 23 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

قرار جديد من «السكك الحديدية» بشأن رشق القطارات بالحجارة

السكة الحديد
السكة الحديد

أكدت مصادر في هيئة السكك الحديدية أنها تدرس عدم إيقاف أي قطار حال رشق أهل المركز أو البلدة بالحجارة له، لمنع تلك الظاهرة التي انتشرت فى الآونة الأخيرة، وذلك عقب واقعة رشق كابينة قطار فى ثالث أيام عيد الأضحى المبارك.

وأوضحت المصادر أن طاهرة رشق القطارات بالحجارة أصبحت موجودة بشكل كبير في كثير من المراكز بخطوط الوجه البحري، حيث يقوم الأطفال برشق كابينة السائق أثناء سير القطار بسرعته مما ينتج عنه فى بعض الأحيان إصابة السائق وتعرض القطار بالكامل للخطر وقد يتسبب الأمر في وفاة السائق أثناء قيادة القطار.

وأضافت المصادر أن هناك سائقين تعرضوا لجروح خطيرة بسبب تلك الظاهرة من الأطفال بالمراكز، وإلى جانب ذلك يتم تخريب القطارات الجديدة، ما يعوق منظومة التطوير التي تنفذها وزارة النقل.

السكة الحديد قطارات رشق بالحجارة وقف القطارات دراسة

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يوليو ويونيو

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