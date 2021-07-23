برلماني: ثورة 23 يوليو بداية لعصر النهضة وأرست العدل وقضت على الفساد

هنأ النائب سامي فتحي سوس، عضو مجلس النواب، والقيادي بحزب مستقبل وطن، الرئيس عبدالفتاح السيسي والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاعوالإنتاج الحربي، والشعب المصري بمناسبة الذكرى 69 لثورة 23 يوليو، معتبرا إياها مناسبة عظيمة ومن أهم الأحداث التاريخية لمصر والشعوب العربية.

وقال سوس، في بيان له اليوم، إن ثورة 23 يوليو بداية لعصر النهضة والازدهار وعملت على إرساء العدل والمساواة والتخلص من الظلم وتحقيق تنمية صناعية وزراعية، وقضت على الملكية والفساد والإقطاع، بجانب أنها

كانت نواة لتحقيق الحرية للشعب المصري لينعم بحياة كريمة، وأن القيادة السياسية لازالت حتى الآن تسير على نفس الخطى لتحقيق حياة كريمة.

وطالب عضو مجلس النواب، الشعب بضرورة استلهام روح التلاحم والترابط التي ميزت ثورة 23 يوليو للدفاع عن الوطن ودعم القيادة السياسية والقوات المسلحة فيما تواجهه من أخطار داخلية وخارجية تمس أمن البلاد، مؤكدا أن الجيش المصري يسطر من عقود السنين معارك نحو الشرف والعزة وحماية حرية الشعب المصري، وسوف يستمر دوره وعقيدته في حماية الأمة المصرية والعربية.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن هناك تحديات كبيرة تواجه الوطن منذ أن جاءت ثورة 30 يونيو وصححت المسار كما فعلت ثورة يوليو، ولابد من التكاتف والعمل بإخلاص بين كافة أبنائها للقضاء على تلك التحديات، بالرغم من الإنجازات غير المسبوقة والتنمية والمشروعات العملاقة في كافة المجالات التي حققها الرئيس السيسي منذ توليه حكم البلاد.

وكان قد أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن ثورة 23 يوليو المجيدة تمكنت من تغير واقع الحياة على أرض مصر وحققت تغييرات جذرية في جميع المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، في كلمة ألقاها اليوم (الجمعة) بمناسبة الذكرى الـ69 لثورة 23 يوليو 1952:"" اليوم ذكرى ثورة مجيدة تمكنت من تغير واقع الحياة على أرض مصر، وحققت تغييرات جذرية في جميع المجالات لتضع وطننا على خريطة العالم السياسي، وتبدأ مسيرة جديدة من العمل الوطني لتحقيق آمال شعب مصر في أحداث تحولات نوعية في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية قائلا: "إننا قادرون على الحفاظ على مقدرات الوطن ومكتسبات شعبه العظيم".