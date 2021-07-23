بسبب «سمير ودلال».. الجمهور يهاجم الفنانة يسرا من جديد

حالة من الغضب سيطرت على رواد موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام"، وموقع "فيسبوك"، خاصة بعد ظهور الفنانة يسرا من جديد للحديث عن الراحل الكوميديان الكبير سمير غانم، وما بدر منها بعد مراسم دفنه وسفرها إلى الجونة، وانتشار عدد من مقاطع الفيديو التي ترقص وتغني بها مع الفنان عمرو دياب.

وظهرت الفنانة يسرا في برنامج "مساء dmc"، من تقديم الإعلامي رامي رضوان عبر قناة dmc، وتحدثت عن علاقة الصداقة القوية التي تربطها بالفنانة دلال عبدالعزيز والفنان الراحل سمير غانم.

وأكدت الفنانة يسرا في لقائها أن علاقة الصداقة هذه لن يستطيع أي شيء التأثير فيها، وتذكرت ما فعلته معها دلال عبدالعزيز وقت مرض والدتها وكيف لم تتركها.

وتفاعل عدد كبير من روّاد السوشيال ميديا عبر موقع التواصل الاجتماعي، مع مقطع الفيديو المنتشر للفنانة يسرا، وهي تتحدث عن علاقتها بالراحل سمير غانم، والفنانة دلال عبدالعزيز، وهاجمها عدد كبير من روّاد السوشيال، وكتبت نرمين نور، من رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلًة: "كان رقصك معبر جدًا عن حالة الحزن اللي كنتي فيها"، واتفقت معاها في الرأي فتاة تدعى سما ممدوح من رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" فكتبت قائلًة: "متزعليش مننا يا فنانة بس إحنا كنا بنحب عم سمير غانم وزعلنا عليه قوي، ومكناش نتوقع إنك تعملي كده يوم عزاه بليل، إزاي تروحي الحفلة عادي وكأن اللي مات مش أعز صديق ليكي زي ما حضرتك بتقولي مات".

يذكر أن الراحل سمير غانم توفي يوم الخميس 20 مايو 2021 عن عمر 84 عاما، إثر أزمة صحية تطورت بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

أما دلال عبدالعزيز فأصيبت بفيروس كورونا منتصف شهر أبريل الماضي، وتم نقلها إلى المستشفى بعد أسبوعين، حيث تتلقى العلاج حتى الآن، بسبب تأثر رئتها وعدم استعادتها قدرتها على التنفس بشكل طبيعي.