تدشين أكاديمية محافظة أسوان للتدريب والتنمية (صور)

أطلق اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إشارة البدء لتدشين مشروع أكاديمية المحافظة للتدريب والتنمية المهنية المستدامة ، وقد أكد أشرف عطية بأن تنفيذ ذلك يأتي إيماناً منا بأهمية تأهيل وإعداد الكوادر البشرية المدربة بكافة المجالات تأكيداً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعتبار أسوان عاصمة للشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية، وحرصاً من المحافظة لنشر الوعي والإرتقاء بالعنصر البشري من حيث تأهيله مهنياً ومهارياً وعلمياً واقتصادياًَ.

وأشار إلي أن ذلك يتزامن أيضاً مع ما تشهده المحافظة خلال الفترة الحالية من تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية ورفع كفاءة البنية التحتية والإستثمارية لتصبح أسوان بحق منارة لنشر ثقافة التنمية المستدامة وللتدريب وليكون هذا المشروع متواكباً مع رؤية واضحة تسير مع رؤية مصر 2030.

تدشين مشروع أكاديمية المحافظة

وفي نفس السياق أكدت الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ بأنه بحلول عام 2030 ستتم إتاحة التدريب لجميع فئات المجتمع الأسواني بجودة عالية دون تمييز حيث أن ذلك يأتي في إطار نظام مؤسسي كفء ومستدام ومرن ومرتكز على الفرد القادر على التفكير والمتمكن فنياً وتقنياً وتكنولوجياً مما يساهم بدوره في بناء الشخصية المتكاملة وإطلاق إمكاناتها إلى أقصى مدى ليكون قادراً على التنافس مع الكيانات الإقليمية والعالمية.

وأوضحت أن رسالة الأكاديمية تتمثل في توفير برامج تدريبية متميزة تلبي إحتياجات المحافظة لخلق بيئة تدريبية ومهنية وكفاءات حكومية متطورة وإبتكارات حرفية لتحسين الأعمال بما يتواكب مع متطلبات العصر وسوق العمل الأسواني.

تدشين مشروع أكاديمية المحافظة

جدير بالذكر أن بالتنسيق مع هيئة الرقابة الأدارية وطبقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بإسترداد حق الدولة في أراضيها، أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بأنه تم الوقوف بحسم أمام محاولة البعض أستغلال أجازة عيد الأضحى المبارك وثورة ٢٣ يوليو وذلك تنفيذاً لتعليمات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى حيث تم التدخل الفورى و إزالة ١٨ حالة تعدى على أراضى أملاك الدولة بمختلف المراكز والمدن بمساحات إجمالية بلغت حوالى ٨ ألاف م2.