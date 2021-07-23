الجمعة 23 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

بعد حفل العلمين الجديدة.. نشاط غنائي لنيكول سابا في مصر

نيكول سابا
نيكول سابا

تعيش النجمة اللبنانية نيكول سابا، حالة من النشاط الفني والغنائي في مصر فخلال الساعات الماضية أحيت النجمة اللبنانية حفلا غنائيا على أحد شواطئ مدينة العلمين الجديدة،  وظهرت نيكول سابا باطلالة مميزة تتناسب مع أجواء الصيف وبمجرد صعودها على خشبة المسرح قدمت أغنية "حفضل أحلم" وعدد من أغنياتها الشهيرة.

وقررت نيكول سابا التواجد بقوة في مصر خلال الفترة الحالية حيث تعد لأغنيتن انتهت من تسجيل واحدة منها خلال الفترة الماضية وتسجل الأخرى خلال الأيام القادمة تمهيدا للعودة للغناء بقوة في مصر من خلال الأغاني والحفلات.

وانتهت النجمة اللبنانية نيكول سابا من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "الجو حلو" والتي اختارت أن تعود بها لجمهورها بعد غيابها لفترة عن الساحة الغنائية، حيث تعد أغنية "الجو حلو" مفاجأة نيكول سابا في صيف ٢٠٢١ من كلمات ومزيكا مميزة لما تحتويها من أجواء البهجة والطاقة الايجابية التي تتسم بها أغانيها ومن المقرر أن يتم إطلاقها عقب عيد الأضحى المبارك.

 الأغنية الجديدة للنجمة اللبنانية نيكول سابا تم تسجيلها داخل استديو ميشن في القاهرة خلال الأيام الماضية ومن المقرر طرحها خلال الأيام القليلة القادمة كلمات شريف عبيد، لحن محمد يحيى، توزيع آمين نبيل وهندسة صوت ماهر صلاح وتصوير فوتوغرافيا صلاح جودة.

ومن المقرر أن تسجل نيكول الأغنية الجديدة أيضا خلال أيام وتقدمها بالطابع الصيفي السريع على غرار أغانيها التي نجحت بها في مصر والتي تصلح للغناء في الحفلات الغنائية ايضا.

وكانت الفنانة اللبنانية نيكول سابا عبرت عن سعادتها خلال الأايم الماضية وعقب احتفالية المؤتمر الأول لمبادرة حياة كريمة، بسبب بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي للشعب المصري في احتفالية "حياة كريمة"، الذي أقيمت في ستاد القاهرة الدولي بحضور عدد كبير من الشخصيات السياسية والعامة والفنية.

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يوليو ويونيو

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