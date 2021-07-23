مقتل شاب على يد بائع خردة بالغربية

شهدت قرية المعتمدية التابعة لدائرة مركز المحلة الكبرى، مقتل شاب فى الثلاثينات من عمره متأثرًا بإصابته بطعنة نافذة من سلاح أبيض على يد بائع خردة.

تلقى اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم مركز المحلة الكبرى، بورود بلاغات من الأهالى تفيد بإصابة مجدى إيهاب عنبة فى الثلاثينات من عمره مقيم قرية سندسيس بطعنة نافذة من سلاح أبيض على يد بائع خردة ولفظ أنفاسه الأخيرة فى الحال.

وانتقلت قوة من مباحث قسم مركز المحلة الكبرى، إلى محل البلاغ، وبالتحقيق تبين أن السبب وراء الحادث وجود سابقة بينهم منذ 4 سنوات وترصد فيها المتهم لقتل المجنى عليها بسلاح أبيض وفر هاربا.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المحلة العام، لتوقيع الكشف الطب الشرعى عليها، كما ألقت مباحث مركز المحلة على المتهم وإيداعه فى ديوان عام القسم لحين عرضه على النيابة المختصة واستكمال التحقيقات معه.

وتمكنت أجهزة الأمن بمحافظة الغربية من كشف غموض واقعة العثور على جثة شاب ملقاة خلف مركز شباب قرية محلة مرحوم التابعة لمركز طنطا، حيث تبين أنه توفى نتيجة جرعة مخدرات زائدة، تسببت في إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية.

تلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة طنطا، بالعثور على جثة شاب ملقاة خلف مركز شباب القرية.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة المعنية والبحث الجنائي إلى محل الواقعة، وتبين من المعاينة أن الجثة لشخص يُدعى "مصطفى. ح. ا"، 25 سنة، ومقيم بقرية محلة مرحوم التابعة للمركز، ويعمل في تجارة الخردة.

وبإجراء التحريات، تبين أن المتوفى مدمن على تعاطي المواد المخدرة، وأن سبب الوفاة يرجع إلى تعاطي جرعة زائدة من المخدرات، حيث عُثر بجواره على مادة مخدرة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بالتصريح بدفن الجثة، عقب مناظرة الطب الشرعي، وطلب تحريات المباحث الجنائية.