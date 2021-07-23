الجمعة 23 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

رفع 38 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من شوارع الإسكندرية

سيارات متهالكة
سيارات متهالكة

رفعت الجهات المعنية 38 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من شوارع الإسكندرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وشنت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملاتها المرورية الموسعة، لرصد كافة المخالفات المرورية ورفع السيارات، والدراجات البخارية المهملة، والمتروكة بالشوارع، حيث تم رفع 35 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرور، وشرطة المرافق، وممثلى كافة الجهات المعنية، استعدادا لتأمين عيد الأضحى المبارك.

في سياق آخر، قررت نيابة العامرية أول بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث مصرع وأصابه 11 شخص إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص، كبير الحجم وملاكي، وذلك على طريق إسكندرية مطروح الساحلي غرب الإسكندرية، والتصريح بدفن الجثة بعد تشريحها لبيان سبب الوفاة، والتحفظ على السيارتين وسؤال شهود العيان عن الواقعة.

تلقى اللواء محمود أبو عمره، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة العامرية اول، يفيد بوقوع حادث تصادم قبل كوبرى الكيلو 21 باتجاه سيدى كرير، غرب المحافظة، ووجود إصابات وحالة وفاة.

على الفور انتقل ضباط مباحث قسم شرطة العامرية اول، رفقة رجال الحماية المدنية، و5 سيارات اسعاف، وتم نقل المصابين، إلى مستشفى العامرية العام.

وأسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 10 آخرين، جميعهم من مركزى المحمودية ورشيد محافظة البحيرة، مصابين بجروح وكسور متفرقة، تم نقل المصابين إلى المستشفى العامرية العام لتلقى العلاج اللازم ونقل المتوفى إلى المشرحة.

كما تسبب الحادث فى توقف الحركة المرورية على الطريق الساحلي ورفع آثار الحادث وإعادة تسيير الحركة المرورية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

الجهات المعنية الإجراءات القانونية شرطة المرور شرطة المرافق الإسكندرية

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وائل لطفي

يوليو ويونيو

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