«بيطري الشرقية» يشرف على ذبح 2218 أضحية بالمجازر المعتمدة

أكد اللواء الدكتور إبراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية أنه خلال أيام العيد الثلاثة ، قامت مديرية الطب البيطري بالإشراف على أعمال ذبح ( 2218 ) أضحية ( 968 أبقار – 463 جاموس – 463 ضأن – 179 ماعز – 145 جمال ) وتم تقديم الخدمة الطبية البيطرية لها من فحص قبل وبعد الذبح.

وأشار مدير مديرية الطب البيطري إلى قيام الإدارات المختصة بالمديرية والإدارات الخارجية المركزية وأقسام الصحة العامة والتفتيش على اللحوم بالإدارات البيطرية بالمرور علي المجازر لمتابعة سير العمل والوقوف على الاستعدادات الموجودة بكل مجزر والتأكد من توافر كافة الإحتياجات من كوادر طبية بيطرية و أدوات و أجهزة لاستمرار سير العمل بصورة جيدة خلال أيام عيد الأضحي المبارك.

وأشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بمجهودات مديرية الطب البيطري خلال أيام عيد الأضحي المبارك والإشراف علي أعمال ذبح الأضاحي للمواطنين بالمجان داخل المجازر الحكومية المعتمدة، ومنع الذبح بالطرق أو الشوارع أو خارج المجازر حفاظاً على سلامة لحوم الأضاحي وعدم تلوث البيئة ، وتوقيع غرامات علي المخالفين ، وكذلك تكثيف التفتيش على محلات الجزارة ومحلات بيع وحفظ وتداول اللحوم بالإشتراك مع مباحث التموين والرقابة التموينية للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة للحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين.

يذكر أنه قد قامت إدارة الرقابة التموينية بمديرية التموين برئاسة محمد سعد، مدير عام الرقابة، وبالاشتراك مع الطب البيطري بحملة على محلات الجزارة والثلاجات اللحوم بنطاق المحافظة، وأسفرت الحملة عن تحرير 4 محاضر ضد أصحاب محال الجزارة وثلاجات اللحوم وتم التحفظ على طن و١٣٥ كيلو جرام لحوم ودواجن مجهولة المصدر مذبوحة خارج المجازر.

كما قامت الحملة بتحرير ١٨ محضر إثبات حالة ضد أصحاب المخابز المخالفة لوجود مخالفات منها عبارة عن نقص وزن رغيف الخبز وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وعدم نظافة أدوات العجن.