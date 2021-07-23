الجمعة 23 يوليو 2021
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مصر

نائب وزير التعليم عن ذكرى ثورة يوليو: أتاحت التعليم لأبناء الفقراء

رضا حجازي
رضا حجازي

تقدم رضا حجازي، نائب وزير التعليم، بالتحية لشعب مصر احتفالا بذكرى ثورة ٢٣ يوليو.

 وقال حجازي، في منشور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: “تحية واجبة لجيش مصر العظيم الذي يحمي مصر من المتآمرين والطامعين علي مر العصور حفظ الله مصر  والجمهورية الجديدة وشعبها ورئيسها. وتحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر حرة، أبية، واحة للخير والنماء والسلام، دائمًا وأبدًا".

وأضاف: “تلك الثورة التي اتاحت التعليم لابناء الفقراء لإرساء مبدأ العدالة الاجتماعية الثورة التي بفصلها انجبت مصر علماء عظماء رفعوا اسم مصر عاليا في المحافل العالمية”.

وهنأ الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول الذكرى الـ69 لثورة 23 يوليو المجيدة.
وفى برقيته، بعث رئيس الوزراء إلى الرئيس بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أعضاء هيئة الوزارة، بأسمى آيات التهانى وأصدق التمنيات بهذه المناسبة التاريخية.

وأكد «مدبولى» أن هذه المناسبة ستظل دائماً حاضرة فى وجدان الشعب المصرى، بما حققته من إنجازات عظيمة لإرساء مبادئ العدالة والمساواة والحرية، وما أحدثته من تغيير فى المنطقة العربية والإفريقية ودول العالم الثالث، دفاعاً عن حرية الشعوب وحقها فى حياة حرة كريمة.

واختتم رئيس مجلس الوزراء برقيته قائلاً: «وإننا يا سيادة الرئيس، ونحن نحتفل بهذه المناسبة التاريخية، نسأل المولى عز وجل أن يعيدها على سيادتكم، بموفور الصحة ودوام التوفيق، وأن يشملكم بعنايته وتوفيقه كى يتحقق على أيديكم ما يتطلع إليه شعب مصر العظيم من تقدم ورقى وازدهار».

تقدمت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، بالتهنئة لشعب مصر العظيم وقواتنا المسلحة، بمناسبة ذكرى ثورة الثالث والعشرين من يوليو المجيدة.وكتبت السيدة انتصار السيسى، علي حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "أتقدم بالتهنئة لشعب مصر العظيم وقواتنا المسلحة، بمناسبة ذكرى ثورة الثالث والعشرين من يوليو المجيدة، التي ستظل محفورة في وجدان الشعب المصري والأمة العربية بأكملها، فقد امتد ضياؤها إلى كل بلد عربي وإفريقي يرغب في الحرية والاستقلال. كل عام وأنتم بخير، ومصر الغالية في أمن وسلام".

 

 

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