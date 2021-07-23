بعد فتح حجز القطارات الروسي.. أسعار تذاكر الدرجة الأولى والثانية

لا يعرف الكثير من المواطنين أسعار تذاكر القطارات المكيفة والمميزة وكذلك أسعار الدرجات الأولى والثانية من القطارات، ونسلط الضوء اليوم على أسعار التذاكر لكافة درجات القطارات من القاهرة حتى أسوان ومن القاهرة حتي الأقصر.

وأوضحت هيئة السكة الحديد إنه تم إعادة فتح الحجز على التذاكر للقطارات الروسية بعد القيام بإلغائها والحجز بالمقاعد.



أسعار تذاكر قطارات السكة الحديد من القاهرة إلى أسوان :

-الدرجة المكيفة الثانية بـ 125 جنيها للتذكرة

- الدرجة المكيفة الأولى بـ 175 جنيها للتذكرة

-الدرجة المكيفة vip الثانية 190 جنيها للتذكرة

-الدرجة المكيفة vip الأولى 295 جنيها للتذكرة

-الدرجة ذاتية التهوية (روسي) بـ 85 جنيها للتذكرة

-الدرجة الثانية المميزة بـ 28 جنيها للتذكرة

أسعار تذاكر القطارات من القاهرة إلي الأقصر:

الدرجة المكيفة الثانية بـ 105 جنيهات للتذكرة

- الدرجة المكيفة الأولى بـ 145 جنيها للتذكرة

-الدرجة المكيفة vip الثانية 165 جنيها للتذكرة

-الدرجة المكيفة vip الأولى 245 جنيها للتذكرة

-الدرجة ذاتية التهوية (روسي) بـ 70 جنيها للتذكرة

-الدرجة الثانية المميزة بـ 24 جنيها للتذكرة

وتقوم هيئة السكة الحديد بتوفير أسعار التذاكر خارج منافذ بيع التذاكر بالمحطات، إلى جانب تحديث أسعار التذاكر بموقعها الرسمي للتسهيل على المواطنين معرفة كافة الأسعار.



وأعلنت هيئة السكة الحديد عن التأخيرات المتوقعة اليوم الجمعة الموافق ٢٣ يوليو، نظرًا لما تنجزه الهيئة من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

أولاً : خط القاهرة / الإسكندرية

متوسط تأخيرات القطارات لمدة ٧٠ دقيقة

ثانياً : خط القاهرة / السد العالي

- القاهرة / أسيوط لمدة ٧٠ دقيقة

- أسيوط / أسوان لمدة ٥٥ دقيقة

ثالثاً : خط بنها / بورسعيد

متوسط تأخيرات القطارات لمدة ٧٠ دقيقة

رابعاً : خط طنطا / المنصورة / دمياط

متوسط تأخيرات القطارات لمدة ٧٠ دقيقة

خامسا : خط قليوب / شبين القناطر/ الزقازيق / المنصورة

متوسط تأخيرات القطارات لمدة ٧٠ دقيقة

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وقالت الهيئة إنها تعتذر لجمهور المسافرين عن هذه التأخيرات بأسباب التهديات في بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجاري تنفيذها من تجديد وصيانة السكك وتطوير المزلقانات والمحطات وتحديث نظم الإشارات وتهيب الهيئة بالمسافرين اتخاذ التدابير والاستعدادات بما يتوافق مع مصالحهم وأشغالهم.