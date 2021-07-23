الجمعة 23 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

مرثا محروس: ثورة يوليو دليل على تجذر الوطنية في قلب كل مصري

النائبة، مرثا محروس
النائبة، مرثا محروس

هنأت النائبة، مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لحزب حماة الوطن، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري بحلول ذكرى ثورة 23 يوليو، مؤكدة أن تلك الثورة التي كان هدفها الأول تخليص مصر من حكم "آلـ محمد علي" الفاسد، استعدادا لخوض معركة الوطن الأهم، وهي التخلص من الاستعمار الإنجليزي، واستعادة مصر لمكانتها التاريخية، والتي كانت سيدة الشرق عبر تاريخها.

وأضافت محروس، في بيان، أن  قرار الضباط الأحرار بالقيام بالثورة، دليل على جذور الوطنية في قلب كل مصري، مشيرة إلى أنه بالرغم من إدخال أبناء الطبقة الوسطي والبسطاء للكلية الحربية في 1964، والذي جاء نتيجة معاهدة 1936 لحاجة إنجلترا لضباط مصريين للدخول في المجهود الحربي على آثر إرهاصات الحرب العالمية الثانية، إلا أن  جذور الوطنية احتدمت حين أخذ الضباط خنوع للملك فاروق أمام الإنجليز في حادثة القصر 1942، وحصارهم القصر الملكي واستجابة فاروق لكل طلباتهم ثم حرب فلسطين وما دار في كواليسها وانطلاق المقاومة الشعبية ضد الإنجليز في مدن القناة إثر إلغاء النحاس باشا الاتفاقية 1936.

وفي وقت سابق اليوم، هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشعب المصري بذكرى ثوة 23 يوليو، قائلا: "ذكرى ثورة 23 يوليو تسر في نفوسنا مشاعر الفخر والكرامة، حيث استرد المصريين حكم بلادهم بعد كفاح طويل، اليوم ذكرى ثورة مجيدة تمكنت من تغيير واقع الحياة على أرض مصر وحققت تغيرات جذرية في جميع المجالات لتضع وطننا على خريطة العالم السياسية، وثورة 23 يوليو كانت بمثابة مسيرة جديدة من العمل الوطني لتحقيق آمال شعب مصر في إحداث تحولات نوعية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، ثورة 23 يوليو تجاوزت حدودها كافة أنحاء المعمورة لمنح الإلهام والأمل للشعوب التي تحارب من أجل حريتها". 
 

عبد الفتاح السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي ذكرى حزب السيسي مجلس النواب الأحزاب عضو مجلس النواب تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين تنسيقية شباب الأحزاب مرثا محروس شباب الأحزاب والسياسيين ذكرى ثورة 23 يوليو

رئيس التحرير

وائل لطفي

يوليو ويونيو

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يلتقى أسرة فى العلمين الجديدة: «الإيدين الشقيانة دى فيها البركة» (فيديو)

«البترول»: رفع سعر البنزين 25 قرشا وتثبيت سعر السولار

جدول ترتيب الدورى الممتاز بعد تعادل الأهلى أمام البنك الأهلى

تأكيدًا لـ«الدستور».. لجنة التسعير التلقائي تكشف أسباب زيادة أسعار البنزين

حقيقة إعلان النتيجة النهائية لامتحان كل مادة بالثانوية العامة على حدة

السيدة انتصار السيسى: ثورة يوليو ستظل محفورة فى وجدان الشعب المصرى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال-أسعد

الأقباط وثورة يوليو

ثروت الخرباوي

لماذا يكره الإخوان ثورة 23 يوليو؟

د. محمد عفيفي

فى ذكرى 23 يوليو «2-2»

ماجد حبته

توترات جديدة بسيناريو قديم

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

ابنة أبي

محمد فوزي

عن الملء الثاني للسد الإثيوبي

د هند جاد

نساء كاملات وأنصاف رجال

أسماء محفوظ

رفقًا بطلبة الثانوية العامة

صور

مباراة تعادل الأهلي والبنك الأهلي في الدوري

مباراة الأهلى والبنك الأهلى.. هدف أفشة فى الشوط الثانى

الشوط الأول.. البنك الأهلى يقيم ممرًّا شرفيًّا لأبطال إفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

تفاصيل عودة إسرائيل للاتحاد الأفريقى بعد 20 عامًا من الإطاحة بها

تسجيل 130 إصابة بكورونا فى موريتانيا

1336 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إسرائيل