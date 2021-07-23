مرثا محروس: ثورة يوليو دليل على تجذر الوطنية في قلب كل مصري

هنأت النائبة، مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لحزب حماة الوطن، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري بحلول ذكرى ثورة 23 يوليو، مؤكدة أن تلك الثورة التي كان هدفها الأول تخليص مصر من حكم "آلـ محمد علي" الفاسد، استعدادا لخوض معركة الوطن الأهم، وهي التخلص من الاستعمار الإنجليزي، واستعادة مصر لمكانتها التاريخية، والتي كانت سيدة الشرق عبر تاريخها.

وأضافت محروس، في بيان، أن قرار الضباط الأحرار بالقيام بالثورة، دليل على جذور الوطنية في قلب كل مصري، مشيرة إلى أنه بالرغم من إدخال أبناء الطبقة الوسطي والبسطاء للكلية الحربية في 1964، والذي جاء نتيجة معاهدة 1936 لحاجة إنجلترا لضباط مصريين للدخول في المجهود الحربي على آثر إرهاصات الحرب العالمية الثانية، إلا أن جذور الوطنية احتدمت حين أخذ الضباط خنوع للملك فاروق أمام الإنجليز في حادثة القصر 1942، وحصارهم القصر الملكي واستجابة فاروق لكل طلباتهم ثم حرب فلسطين وما دار في كواليسها وانطلاق المقاومة الشعبية ضد الإنجليز في مدن القناة إثر إلغاء النحاس باشا الاتفاقية 1936.

وفي وقت سابق اليوم، هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشعب المصري بذكرى ثوة 23 يوليو، قائلا: "ذكرى ثورة 23 يوليو تسر في نفوسنا مشاعر الفخر والكرامة، حيث استرد المصريين حكم بلادهم بعد كفاح طويل، اليوم ذكرى ثورة مجيدة تمكنت من تغيير واقع الحياة على أرض مصر وحققت تغيرات جذرية في جميع المجالات لتضع وطننا على خريطة العالم السياسية، وثورة 23 يوليو كانت بمثابة مسيرة جديدة من العمل الوطني لتحقيق آمال شعب مصر في إحداث تحولات نوعية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، ثورة 23 يوليو تجاوزت حدودها كافة أنحاء المعمورة لمنح الإلهام والأمل للشعوب التي تحارب من أجل حريتها".

