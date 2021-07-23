الجمعة 23 يوليو 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئاسة الفرنسية: ماكرون يغير هاتفه ورقمه بسبب قضية «بيجاسوس» للتجسس

الرئيس الفرنسى ايمانويل
الرئيس الفرنسى ايمانويل ماكرون

كشف مسؤول في ​الرئاسة الفرنسية​​، أن الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ غير هاتفه ورقمه، في ضوء ما تم الكشف عنه في قضية برنامج "بيجاسوس" للتجسس.

ووفقا للمسؤول، فإنه ليس هناك ما يؤكد اختراق هاتف ماكرون بالفعل، إلا أن الأمر لا يعدو كونه إجراءات أمن إضافية، وفقا لوكالة رويترز .

- ميركل تحض على تعزيز القيود الدولية المفروضة على بيع برامج التجسس

و حضت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أمس الخميس، على تعزيز القيود الدولية المفروضة على بيع برامج التجسس بعد تقارير عن استخدام العديد من الحكومات برنامج بيجاسوس الإسرائيلي للتجسس على ناشطين وصحافيين وغيرهم.

ولدى سؤالها عن التقارير المرتبطة باستخدام برنامج "بيجاسوس" على نطاق واسع، قالت ميركل إنه "من المهم ألا تقع البرامج التي تم تصميمها بهذه الطريقة في الأيدي الخطأ".

- رئيسة المفوضية الأوروبية: استخدام برامج التجسس لاستهداف الصحفيين غير مقبول 

وقد شددت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، على أن استخدام برامج التجسس لاستهداف الصحفيين غير مقبول على الإطلاق.

وقالت أورسولا فون دير لاين، خلال زيارتها إلى العاصمة التشيكية براج: "إذا كان هذا قد حدث فإنه غير مقبول على الإطلاق.. إنه يخالف أي نوع من القواعد في الاتحاد الأوروبي"،

جاء ذلك بعد تقارير تفيد باستخدام برنامج تجسس من إنتاج شركة إسرائيلية لاختراق الهواتف المحمولة لمجموعة من الصحفيين والمسئولين الحكوميين ونشطاء حقوق الإنسان حول العالم.

وفي التفاصيل التي كشفها تحقيق استقصائي نشر الأحد الماضى، فإن نشطاء وصحفيين وسياسيين حول العالم استهدفوا بعمليات تجسس بواسطة برنامج خبيث للهواتف الخلوية، طورته شركة NSO الإسرائيلية.

وأفاد التحقيق بأنه يتم استخدام برامج ضارة من الدرجة العسكرية من مجموعة NSO، ومقرها إسرائيل، للتجسس على الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين.

ويقول اتحاد 17 مؤسسة إخبارية إنه حدد أكثر من 1000 فرد في 50 دولة اختارهم عملاء "إن إس أو" للمراقبة المحتملة، بينهم قرابة 200 صحفي.

الرئاسة الفرنسية تغيير الهاتف برنامج بيجاسوس التجسس الرئيس الفرنسي

رئيس التحرير

وائل لطفي

يوليو ويونيو

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