الجمعة 23 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أكبر شركة سياحية بريطانية تعلن إعادة إطلاق رحلاتها إلى شرم الشيخ

شركة توي البريطانية
شركة "توي" البريطانية للسياحة والسفر

أعلنت شركة "توي" البريطانية للسياحة والسفر " TUI UK"، وإحدى شركات السفر الرائدة في العالم، عن توسيع برنامج العطلات الخاص بها لصيف 2022 من مطار بريستول، مع إعادة إطلاق خط الرحلات إلى شرم الشيخ من بريستول، جنوب غرب بريطانيا.

ووفقا لموقع "Rus Tourism News"، أعلنت أكبر شركة أوروبية لتنظيم أنشطة العطلات في العالم "توي" في بريطانيا عن توسيع برنامج العطلات الخاص بها لصيف 2022 من مطار بريستول مع إعادة إدخال الرحلات إلى شرم الشيخ، وزيادة عدد الرحلات إلى أكثر من ست وجهات مختلفة، وتضم تلك الوجهات مدينة الغردقة. 

- الشركة تعيد الرحلات لشرم الشيخ بعد تزايد طلبات العملاء

ووصفت الشركة البريطانية الرائدة "توي" مدينة شرم الشيخ بأنها واحدة من أكثر الوجهات شعبية في مصر، مشيرة إلى أنه نظرًا لزيادة طلب عملائها، ستعمل على زيادة وتيرة رحلاتها إلى أكثر من ست وجهات، مع زيادة العديد من الوجهات إلى رحلتين في الأسبوع أو أكثر، وستكون وجهة إحدى هذه الرحلات شرم الشيخ المصرية. 

وقالت الشركة في بيان لها: "سيشهد الصيف المقبل إعادة إدخال الرحلات إلى واحدة من أكثر الوجهات شعبية في مصر، شرم الشيخ، حيث سيتم إطلاق رحلات لها مرتين في الأسبوع، لعملائنا الذين يتطلعون إلى السفر لمسافات طويلة، سيكون هناك خياران متاحان من مطار بريستول- كانكون وأورلاندو ميلبورن الدولي، بوابة فلوريدا الجديدة ".

وأضافت "لمنح عملائنا مزيدًا من المرونة ولتعويض أولئك الذين فاتهم عطلتهم الصيفية هذا العام ، ستزيد توي رحلات إلى العديد من الوجهات لتقديم عطلات 10/11 ليلة للعملاء الذين يسافرون من مطار بريستول، كما سيتم زيادة عدد الرحلات الجوية إلى بودروم وفويرتيفنتورا والغردقة بمصر إلى مرتين في الأسبوع لصيف 2022"

وكانت شركة "إيزي جيت"، عملاق السفر البريطاني، أعلنت، هذا الأسبوع، عن خط رحلات جديد لينطلق إلى شرم الشيخ من بريستول في بريطانيا، وفقا لما نقله موقع "بريستول بوست" البريطاني.

ووصف الموقع شرم الشيخ بأنها من الوجهات السياحية الشهيرة، لاسيما لقضاء عطلات فصل الشتاء، منوها إلى أنه اعتبارًا من 3 نوفمبر القادم، سيتمكن المسافرون في بريطانيا من السفر إلى شرم الشيخ في مصر من مدينة بريستول، واعتبر الموقع أن شرم الشيخ من أجمل المدن المصرية حيث أشعة الشمس  مدار العام، والشواطئ البكر، والمناظر الجبلية.

شركة توي البريطانية للسياحة والسفر صيف 2022 مطار بريستول Rus Tourism News شرم الشيخ الشركة البريطنية الرائدة توي

رئيس التحرير

وائل لطفي

يوليو ويونيو

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