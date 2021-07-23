الجزائر تعلن احتفاظها بـ«حق الرد» بعد تقارير «بيجاسوس»

أعربت الجزائر عن "قلقها العميق" بعد تقارير إعلامية قالت إن السلطات المغربية استخدمت برنامج التجسس الإسرائيلي "بيجاسوس" ضد مسؤولين جزائريين.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية “ فرانس برس” جاء في بيان لوزارة الخارجية، أن الجزائر "تدين بشدة هذا الاعتداء الممنهج والمرفوض على حقوق الإنسان والحريات الأساسية، الذي يشكل أيضا انتهاكا صارخا للمبادئ والأسس التي تحكم العلاقات الدولية".

وأضاف أن "هذه الممارسة غير القانونية والمنبوذة والخطيرة، تنسف مناخ الثقة الذي ينبغي أن يسود التبادلات والتفاعلات بين المسؤولين وممثلي الدول".

وتابع البيان: "وبما أنها مستهدفة بشكل مباشر بهذه الهجمات، تحتفظ الجزائر بالحق في تنفيذ إستراتيجيتها للرد، وتبقى مستعدة للمشاركة في أي جهد دولي يهدف إلى إثبات الحقائق بشكل جماعي وتسليط الضوء على مدى وحجم هذه الجرائم التي تهدد السلم والأمن الدوليين، فضلا عن الأمن الإنساني. إن أي إفلات من العقاب من شأنه أن يشكل سابقة ذات عواقب وخيمة على سير العلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقا للقانون الدولي".

وكانت صحيفة "لوموند" الفرنسية أشارت إلى أن السلطات المغربية استهدفت بشكل كبير الجزائر بين العامين 2017 و2019 بواسطة برنامج التجسس الإسرائيلي "بيجاسوس"، لافتة إلى أن هواتف لمسؤولين جزائريين كبار مدنيين وعسكريين كانت مستهدفة.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، تسجيل 1221 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الأخيرة بانخفاض 77 حالة عن حصيلة اليوم السابق، ليصل بذلك إجمالي الإصابات إلى 156 ألفا و5 حالات.



وذكرت الوزارة في بيان لها رصد 15 حالة وفاة جديدة بانخفاض 8 حالات عن يوم أمس، ليرتفع مجموع الوفيات إلى 3994، فيما أشارت إلى تعافي 735 حالة جديدة وهو ما يرفع عدد الأشخاص الذين تعافوا من الفيروس إلى 107 آلاف و776 حالة، بينما يتواجد 43 مريضا في العناية المركزة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.