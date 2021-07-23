صحة الإسكندرية: مصرع شخص وإصابة 22 آخرين فى حوادث طرق

شهدت محافظة الإسكندرية في ثالث أيام عيد الأضحى، حادثتين بطريق المحمودية، والطريق الدولي الكيلو 21، أسفر عن حالة وفاة وإصابة 22 شخصًا بإصابات متنوعة.

وأشار بيان صادر عن مديرية الصحة بالإسكندرية، إلى أنه وقع فىيالساعة السادسة من مساء الخميس، حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق محور المحمودية، حيث أسفر الحادث عن إصابة 11 مواطنًا بإصابات أغلبها بسيطة تتراوح بين سحجات وكدمات بالرأس والأطراف وجروح قطعية بالأذن وأصيبت حالة وحيدة بكسر في الرسخ.

وأضاف البيان أنه تم نقل المصابين إلى مستشفى أبو قير العامـ حيث تم خروج 4 حالات ويتلقى الباقون العلاج بالمستشفى وحالتهم جميعا مستقرة.



كما وقع في الساعة السابعة مساء الخميس، حادث مروري آخر بالطريق الدولي قبل كوبري الكيلو 21 نتج عنه اصطدام سيارة ميكروباص بأخرى ملاكي، وأسفر الحادث عن وفاة رجل في الأربعين من عمره وإصابة 11 مواطنا آخرين يتراوح أعمارهم بين 11 و 36 سنة، وجميعهم من الذكور، مصابين بين بكسور وجروح فى أجزاء مختلفة من الجسم واشتباه ما بعد الارتجاج ، تم نقلهم إلى مستشفى العامرية العام لتلقي العلاج وحالتهم جميعا مستقرة.



وكان قد أكد الدكتور سعيد السقعان، وكيل وزارة الصحة بالاسكندرية، أنه تقرر رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات التابعة للمديرية خلال الاحتفالات بعيد الأضحى المبارك وانتهاء الإجازات.



وتشمل الاستعدادات زيادة أعداد الأطقم الطبية وخاصة بأقسام الطوارئ، وتوفير الأدوية والمستلزمات وأكياس الدم بكميات مضاعفة، والتأكد من توافر المياه وصلاحية مولدات الكهرباء، مع تجهيز أربع فرق طبية للانتشار السربع للتدخل فورا فى حالة تعرض إحدى المستشفيات لضغط غير عادى من الحالات المرضية.

وأشار إلى أنه تم تأجيل العمليات غير الطارئة بعد إجازة عيد الأضحى مع إخلاء 30% من أسرة المستشفيات تحسبا لأي طارئ.