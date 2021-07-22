إنقاذ 51 مصطافا من الغرق في رأس البر وتسلم 350 طفلا تائها إلى ذويهم

شهدت مدينة رأس البر بدمياط إقبالا كبيرا من المصطافين لقضاء ثالث أيام عيد الأضحى ورفعت الوحدة المحلية لمدينة رأس البر بدمياط برئاسة اللواء حسين لبيب وإشراف نواب المدينة حالة الطوارئ وتابعوا انتهاء نهار ثالث أيام عيد الأضحى المبارك على شواطئ المدينة وسط إقبال من المصطافين والرواد خلال توقيت العمل بالشاطئ من أول ضوء حتى آخر ضوء بتواجد إدارة الشاطئ ورجال الإنقاذ والمعدات البحرية وعدد ٥ خيم لتجميع الأطفال التائهين وعدد ٤ سيارات إسعاف.

وتمكن رجال الإنقاذ البحرى اليوم الخميس من إنقاذ ٥١ حالة من الغرق كما تم تسليم ٣٥٠ طفل تائه إلى ذويهم وغادروا جميعًا الشاطئ بكل خير، في إطار جهود الوحدة لتقديم أفضل الخدمات المواطنين خلال أجازة عيد الأضحى المبارك.

على جانب آخر، قالت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، انها تتابع الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك، حيث تواصلت مع أصحاب محال الجزارة مناشدة إياهم بالإعلان عن أسعار بيع اللحوم بشكل واضح أمام المواطنين و تخفيض الأسعار وعدم المغالاة فيها وكذا التأكد من سلامة اللحوم قبل بيعها ، مؤكدة أنه يتم المرور بشكل دورى من قبل لجان مختصة بالطب البيطرى و التموين لمتابعة ذلك بشكل دورى.

كما أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط على الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط على تواجد الأطباء وطاقم التمريض بالنوبتجيات وتوافر المستلزمات الطبية والعلاجية واستعداد المستشفيات التام خاصة في مدينة رأس البر مع تردد أعداد كبيرة من رواد المدينة خلال الفترة المقبلة، فضلاً عن الاطمئنان على انتظام حركة العمل بالعيادات الخارجية ومركز تلقى لقاح فيروس كورونا بالمستشفى، خلال الزيارة .



رفعت الوحدات المحلية والدكتورة منال عوض محافظ دمياط حالة الطوارئ إستعدادا لعيد الأضحى المبارك عيد الأضحى المبارك و تطبيق الإجراءات الاحترازية و الوقائية للتصدى لأزمة كورونا.