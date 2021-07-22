الخميس 22 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إنقاذ 51 مصطافا من الغرق في رأس البر وتسلم 350 طفلا تائها إلى ذويهم

رأس البر
رأس البر

شهدت مدينة رأس البر بدمياط إقبالا كبيرا من المصطافين لقضاء ثالث أيام عيد الأضحى ورفعت الوحدة المحلية لمدينة رأس البر بدمياط برئاسة اللواء حسين لبيب وإشراف  نواب المدينة حالة الطوارئ وتابعوا انتهاء نهار ثالث أيام عيد الأضحى المبارك على شواطئ المدينة وسط إقبال من المصطافين والرواد خلال توقيت العمل بالشاطئ من أول ضوء حتى آخر ضوء بتواجد إدارة الشاطئ ورجال الإنقاذ والمعدات البحرية وعدد ٥ خيم لتجميع الأطفال التائهين وعدد ٤ سيارات إسعاف.

 

وتمكن رجال الإنقاذ البحرى  اليوم الخميس من إنقاذ ٥١ حالة من الغرق كما تم تسليم  ٣٥٠ طفل تائه إلى ذويهم وغادروا جميعًا الشاطئ بكل خير، في إطار جهود الوحدة لتقديم أفضل الخدمات  المواطنين خلال أجازة عيد الأضحى المبارك.

 

على جانب آخر، قالت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، انها تتابع الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك، حيث تواصلت مع أصحاب محال الجزارة مناشدة إياهم بالإعلان عن أسعار بيع اللحوم بشكل واضح أمام المواطنين و تخفيض الأسعار وعدم المغالاة فيها وكذا التأكد من سلامة اللحوم قبل بيعها ، مؤكدة أنه يتم المرور بشكل دورى من قبل لجان مختصة بالطب البيطرى و التموين لمتابعة ذلك بشكل دورى.

 

كما أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط على الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط على تواجد الأطباء وطاقم التمريض بالنوبتجيات وتوافر المستلزمات الطبية والعلاجية واستعداد المستشفيات التام خاصة في مدينة رأس البر مع تردد أعداد كبيرة من رواد المدينة خلال الفترة المقبلة، فضلاً عن الاطمئنان على انتظام حركة العمل بالعيادات الخارجية ومركز تلقى لقاح فيروس كورونا بالمستشفى، خلال الزيارة . 

رفعت الوحدات المحلية والدكتورة منال عوض محافظ دمياط حالة الطوارئ إستعدادا لعيد الأضحى المبارك عيد الأضحى المبارك و  تطبيق الإجراءات الاحترازية و الوقائية للتصدى لأزمة كورونا.

راس البر رأس محافظة دمياط عيد الأضحى دمياط

رئيس التحرير

وائل لطفي

يوليو ويونيو

الأكثر قراءة

البنك الأهلي يقتنص نقطة من فم «بطل إفريقيا»

تذكرة حفل بهاء سلطان في الساحل بـ12 ألف جنيه

«أطحن نفسى ولا حد يغلبنى».. تفاصيل حوار الرئيس السيسى مع مجند المرور فى العلمين

إيرادات أفلام عيد الأضحى المبارك 2021

طبيب أسنان يمزق زوجته بـ11 طعنة فى ثالث أيام العيد بالمنصورة

المجند الذى حاوره الرئيس السيسي يكشف لـ«الدستور» كواليس اللقاء: «كان حلم بالنسبالى»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال-أسعد

الأقباط وثورة يوليو

ثروت الخرباوي

لماذا يكره الإخوان ثورة 23 يوليو؟

د. محمد عفيفي

فى ذكرى 23 يوليو «2-2»

ماجد حبته

توترات جديدة بسيناريو قديم

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

ابنة أبي

محمد فوزي

عن الملء الثاني للسد الإثيوبي

د هند جاد

نساء كاملات وأنصاف رجال

أسماء محفوظ

رفقًا بطلبة الثانوية العامة

صور

مباراة الأهلى والبنك الأهلى.. هدف أفشة فى الشوط الثانى

الشوط الأول.. البنك الأهلى يقيم ممرًّا شرفيًّا لأبطال إفريقيا

«بنقلد المشاهير».. قصات شعر غريبة بين المحتفلين بعيد الأضحى في القناطر الخيرية (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

1336 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إسرائيل

تركيا ومجال الطاقة.. أسرار الاتصالات المكثفة بين إسرائيل واليونان

1411 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إسرائيل