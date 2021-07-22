في 5 خطوات.. إليكِ أفضل طريقة للاعتناء بالأظافر الهشة

تعتبر مشكلة تكسير الأظافر من أكثر المشاكل التي تواجه عدد كبير من الفتيات، ويرجع سبب إصابتهن بها إلى أشياء عدة، منها عدم اتباع نظام غذائي جيد يحتوى على قدر كافي من الفيتامينات، بالإضافة إلى كثرة تعريض الأظافر للمواد الكيميائية، وعدم الاعتناء بشكل مستمر.

فإذا كنتِ تعانين من هذه المشكلات، أو ترغبين في تجنبها، فيجب عليك اتباع نظام عناية معين، يجعل لها رنق وجمال خاص، حتى وإن كنتِ لا ترغبين في وضع طلاء للأظافر يصبح شكلها جيد، وذلك من خلال الخطوات المذكورة في السطور التالية:

قص الأظافر:

تعتبر خطوة قص الأظافر من أولى الخطوات التي يجب اتباعها من فترة إلى أخرى، حيث تعمل هذه الطريقة على تقوية الأظافر، كما ينصح بقص الأظافر عقب الاستحمام مباشرة، إذ تكون الأظافر طرية وبالتالي تسهّل عملية قصّها وتمنعها من التكسّر.

تقليم الأظافر:

كما يعتبر تقليم الأظافر من أبرز خطوات الإعتناء بها، عليكِ أن تقومي بتقليم الأظافر في اتجاه واحد، شرط أن يكون من اليمين إلى المنتصف ثم قومي ببرد الجهة الأخرى من اليسار إلى المنتصف.

إزالة الجلد الميت:

أما الخطوة الثالثة فهي إزالة الجلد الميت الموجود حول الأظافر، لتبقى أناملكِ مرتبة وجميلة، كما ننصحكِ باستخدام الزيوت التي تعمل على ترطيب البشرة، فيمنع تشققات الظفر ما يساعد بالتالي في تغذيته من العمق.

ترطيب الأظافر:

من أهمّ الخطوات التي يجب أن تقومي بها لتمنعي تكسّر الأظافر ولتتفادي ظهور الجلد الزائد حول الأظافر، هو ترطيب يديكِ وأصابعكِ مستخدمة كريمات مرطبة. هذه الأخيرة تحتوي في العادة على مكونات طبيعية كفيلة في الحد من الجلد الميت ومنع جفاف الظفر.

تلميع الأظافر:

عند برد الأظافر، ترطيبها وإزالة الجلد الميّت حولها، عليكِ أن تقومي بتلميعها بواسطة المبرد الخاص والذي يأتي كطبقة سميكة.