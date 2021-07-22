الخميس 22 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تطلب التحريات فى اتهام سائق بسرقة الهواتف بالشروق

سرقة الهواتف بالشروق
سرقة الهواتف بالشروق

أمرت نيابة الشروق وبدر، باستعجال تحريات المباحث، وتفريغ كاميرات المراقبة، في واقعة القبض على متهم تخصص في سرقة الهواتف المحمولة بالشروق، وكانت النيابة كانت أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من ضبط متهم فى الشروق، لقيامه بسرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "المغافلة"، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، من خلال تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة، وأثناء مرور قوة أمنية لتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة، تمكنت من ضبط (سائق له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة) حال استقلاله سيارة "أجرة"، وبحوزته (3 هواتف محمولة مجهولى المصدر – مبلغ مالى – سلاح أبيض "كتر") .

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بأن المضبوطات بحوزته من متحصلات وقائع سرقة بإسلوب " المغافلة " بالإشتراك مع (أحد الأشخاص ، مقيم بالقليوبية)  جارى ضبطه، وأقر بارتكابهما واقعتى سرقة، وأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات وقائع سرقة أخرى، وأضاف بحيازته للسلاح الأبيض بقصد الدفاع عن نشاطه الإجرامى، وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على الهاتفين المضبوطين، وإتهماه والمتهم الهارب بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

نيابة الشروق كاميرات المراقبة سرقة الهواتف المحمولة حبس المتهم الشروق

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وائل لطفي

يوليو ويونيو

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