الخميس 22 يوليو 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وكيل «صحة بنى سويف» يكلف لجان بالمرور على المستشفيات لمتابعة سير العمل

المرور
المرور

كلف الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة ببني سويف، اليوم الخميس، الدكتورة دعاء الروبي مدير الطوارئ بمديرية الصحة، والمهندسة حنان كمال مدير إدارة الهندسة الطبية، ومحمود طلبه تفتيش مالي وإدارى بالمرور على مستشفى إهناسيا المركزى.

وذلك في إطار اهتمام مديرية الصحة ببني سويف بمتابعة تقديم الخدمة الصحية بالمستشفيات خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

حيث تم المرور على الأجهزة الطبية بقسم الحضانات والاستقبال وتم إصلاح بعض الأعطال أثناء المرور من قبل مدير إدارة الهندسة الطبية كما تم التأكيد على تواجد الأطباء بالنوبتجيات وتم المرور على كافة أقسام المستشفى.

كما كلف الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ببنى سويف، مدير إدارة الطوارئ بالمرور على مستشفى الصدر لمتابعة  أقسام الطوارئ والاستقبال والعناية المركزة ومتابعة صيانة بعض الأجهزة، وتقديم بعض الملاحظات للتمريض بالعناية حرصا على تقديم خدمة صحية جيدة للمرضى.

وكلف وكيل وزارة الصحة ببني سويف الدكتورة رحاب ربيع مدير المستشفيات، والدكتور عبد الرحمن طلعت مسئول الكلي الصناعي بالمرور على مستشفى الواسطى المركزي بحضور الدكتور أحمد سيد نائب مدير المستشفي لمتابعة تواجد الأطباء في النوبتجيات ومتابعه المرضي بالاستقبال والطوارئ والعناية المركزة.

كما تم المرور على أقسام الكلى والحضانات ومتابعة تطبيق إجراءات مكافحة العدوى حفاظا على صحة المرضي، كما تم المرور على مستشفى ناصر العام بحضور الدكتور عمرو نادى مدير المستشفى، حيث تمت متابعة حالات الاستقبال والطوارئ والعناية المركزة لحالات مرضى كورونا، ومتابعة مرضى الغسيل الكلوي بأقسام الكلى، والانتهاء من تطوير الدور الثاني لمبني الكلى بالمستشفى.

وقام الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، بالمرور على عدد من المستشفيات، وذلك لمتابعة تقديم الخدمة الصحية بالمستشفيات فى أول أيام عيد الأضحى المبارك.

بني سويف مستشفيات عيد الأضحى الطوارئ مكافحة العدوى العناية المركزة مرضى الغسيل الكلوي

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يوليو ويونيو

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