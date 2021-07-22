متحدث «الأرثوذكسية» يرد على سؤال «الدستور» بشأن جواز التبرع بأموال العشور لـ«حياة كريمة»

رد القمص موسي إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، على سؤال وجهته جريدة «الدستور» حول جواز التبرع بأموال العشور لتمويل مشروع «حياة كريمة»، حيث قال إنه يجوز للقبطي التبرع لأي شخص أو جهة لها احتياج أو مؤسسة تقوم بعمل خيري أو تنموي، ويظل هذا الأمر اختياريًا بالنسبة للمتبرع.

وطرح وائل لطفي رئيس تحرير «الدستور» في مقاله يوم الأربعاء الماضي سؤالًا حول جواز التبرع بأموال الزكاة والعشور لدعم أهل الريف من خلال مشروع «حياة كريمة» باعتباره أكبر المشروعات التنموية في مصر حاليًا.

وأصدرت دار الإفتاء بيانًا ردًا على سؤال «الدستور» أكدت فيه أنه يجوز التبرع بأموال الزكاة لتمويل مشروع «حياة كريمة».

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هل يجوز توجيه أموال الزكاة لـ«حياة كريمة»؟