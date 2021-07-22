النيابة تستدعى ضابط التحريات لسماع أقواله فى اتهام بائع بقتل عامل بالمرج

أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية باستدعاء ضابط التحريات، لسماع أقواله فى مقتل عامل على يد بائع بسبب خلافات مالية في المرج بعد أن سدد له طعنة نافذة أودت بحياته.

وكشفت تحقيقات نيابة شرق القاهرة الكلية، أن المجني عليه نشبت بينه والمتهم مشادة كلامية حادة تبادلا خلالها التراشق بالألفاظ النابية وتطورت المشادة إلى تشابك بالأيدى فسدد له المتهم طعنة أودت بحياته.

وتبين من التحقيقات أيضًا أن المتهم والمجني عليه كانت بينهما خلافات مالية على سلع اشتراها الضحية، ولم يسدد كامل ثمنها، وفى يوم الواقعة ذهب إليه المتهم وبحوزته "سلاح أبيض"، بعد أن قرر أنه في حال عدم حصوله على مستحقاته سوف يعتدى عليه، وفور لقائهما نشبت بينهما مشادة كلامية، تطورت إلى مشاجرة، قام الجانى بإخراج السلاح الأبيض الذى بحوزته، وسدد طعنة نافذة للقتيل، سقط على إثرها غارقًا فى دمائه، وفارق الحياة قبل تلقيه العلاج، فيما فر المتهم هاربًا.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة المرج بلاغًا باستقبال مستشفى شخصًا مقيمًا بدائرة القسم متوفى إثر إصابته بجرح طعنى، وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المتوفي وبائع متجول، مقيم بدائرة القسم، أثناء تواجدهما بدائرة القسم بسبب خلافات مالية، تطورت إلى مشاجرة وتشابكا بالأيدي، تعدى خلالها المتهم على المجني عليه بسلاح أبيض "مطواة" كانت بحوزته محدثاً إصابته التي أودت بحياته ولاذ بالفرار.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم وبحوزته السلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم، وتحرر المحضر اللازم ، وأخطرت النيابة العامة، التي أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيق.