الخميس 22 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

فتح باب الحجز لـ«ياما في الجراب يا حاوي»

بوستر المسرحية
بوستر المسرحية

أعلن مسرح كايرو شو المنتج لمسرحية «ياما في الجراب يا حاوي» للنجم الكبير يحي الفخراني عن فتح باب الحجز لعروض المسرحية في القاهرة ومن المقرر لها أن تنطلق يوم ٢٦ أغسطس.

وأوضح مصدر مسؤول «بكايرو شو» أنه خلال أيام سيتم فتح باب الحجز لعروض الإسكندرية المقرر انطلاقها منتصف أغسطس على مسرح مكتبة الإسكندرية.

مسرحية «ياما في الجراب يا حاوي» عن رائعة بيرم التونسي والملحن أحمد صدقي وإخراج مجدي الهواري وبطولة النجم الكبير الدكتور يحي الفخراني ونخبة من النجوم يقفون على المسرح لأول مرة منهم إياد نصار ونجمي الغناء محمد الشرنوبي وكارمن سليمان وشريف دسوقي وسما إبراهيم وناصر سيف وحسن العدل وإسماعيل فرغلي ورضا إدريس ولبنى ونس وعلاء قوقه.

يحي الفخراني مسرحية ياما في الجراب يا حاوي ياما في الجراب يا حاوي كايرو شو مجدي الهواري

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يوليو ويونيو

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