قبل ما تسافر تصيف.. مواعيد قطارات دمنهور - الإسكندرية المكيفة والمميزة، يزداد سفر المواطنين عبر السكة الحديد خلال فترة عيد الأضحي المبارك، خاصة محافظة الإسكندرية التي يقصدها عدد ضخم من المصيفين بشكل أساسي.

ونسلط الضوء على مواعيد قطارات الإسكندرية - دمنهور اليوم الخميس الموافق ٢٢ يوليو.



مواعيد قطارات دمنهور - الإسكندرية:

قطارات دمنهور رقم ٩٠٣ دمنهور الاسكندرية موعد قيامه الساعة 8:37 صباحا والوصول في الساعة 9:30 صباحا.

قطار رقم ٩٠١ دمنهور الاسكندرية موعد قيامه في الساعة 10:31 صباحا والوصول في الساعة 11:25 صباحا.

قطارات دمنهور رقم 911 دمنهور الاسكندرية (اكسبريس مكيف اسباني) موعد قيامه الساعة 12:13 مساءاً والوصول 1:05 مساءاً

قطار رقم 913 دمنهور الاسكندرية (اكسبريس مكيف اسباني) موعد قيامه الساعة 2:33 مساءاً والوصول 3:25 مساءاً.

قطار رقم 915 دمنهور الاسكندرية (اكسبريس مكيف اسباني) موعد قيامه الساعة 5:29 مساءاً والوصول 6:20 مساءاً.

قطار رقم 901 دمنهور الاسكندرية (اكسبريس مكيف اسباني) موعد قيامه الساعة 10:21 صباحاً والوصول 11:15 صباحاً

قطار رقم 3 دمنهور الاسكندرية (اكسبريس مميزة) موعد قيامه الساعة 6:07 صباحاً والوصول 7:10 صباحاً.

قطار رقم 516 دمنهور الاسكندرية (سرعة كيف درجة ثاني + مميز) موعد قيامه الساعة 7:17 مساءاً والوصول 8:10 مساءاً.

قطار رقم 925 دمنهور الاسكندرية (اكسبريس مكيف اسباني) موعد قيامه الساعة 7:32 مساءاً والوصول 8:25 مساءاً.

قطار رقم 903 دمنهور الاسكندرية (اكسبريس مكيف اسباني) موعد قيامه الساعة 8:37 صباحاً والوصول 9:30 صباحاً.

قطار رقم 931 دمنهور الاسكندرية (اكسبريس مكيف اسباني) موعد قيامه الساعة 10:42 مساءاً والوصول 11:35 مساءاً.

قطار رقم 919 دمنهور الاسكندرية (اكسبريس مكيف اسباني) موعد قيامه الساعة 5:12 مساءاً والوصول 6:05 مساءاً.

قطار رقم 1133 دمنهور الاسكندرية (ثالثة تهوية) موعد قيامه الساعة 11:41 صباحاً والوصول 12:30 مساءاً.

قطار رقم 1203 دمنهور الاسكندرية (اكسبريس مميزة) موعد قيامه الساعة 4:18 مساءاً والوصول 5:10 مساءاً.

قطار رقم 923 دمنهور الاسكندرية (اكسبريس مكيف اسباني) موعد قيامه الساعة 6:30 مساءاً والوصول 7:25 مساءاً.

قطار رقم 27 دمنهور الاسكندرية (ثالثة تهوية) موعد قيامه الساعة 6:54 مساءاً والوصول 7:50 مساءاً.

قطار رقم 129 دمنهور الاسكندرية (اكسبريس مميزة) موعد قيامه الساعة 8:19 صباحاً والوصول 9:20 صباحاً.

قطار رقم 584 دمنهور الاسكندرية (سرعة مكيف رجة ثانية + مميز) موعد قيامه الساعة 7:27 صباحاً والوصول 8:30 صباحاً.

قطار رقم 31 دمنهور الاسكندرية (اكسبريس مميزة) موعد قيامه الساعة 9:24 مساءاً والوصول 10:30 مساءاً.

قطار رقم 1109 دمنهور الاسكندرية (سرعة مكيف درجة ثانية + مميز) موعد قيامه الساعة 11:01 صباحاً والوصول 11:55 صباحاً.

قطار رقم 15 دمنهور الاسكندرية (اكسبريس مميزة) موعد قيامه الساعة 2:06 مساءاً والوصول 3:10 مساءاً.

قطار رقم 1 دمنهور الاسكندرية (ثالثة تهوية) موعد قيامه الساعة 5:42 صباحاً والوصول 6:45 صباحاً.

قطار رقم 911 دمنهور الاسكندرية (اكسبريس مكيف اسباني) موعد قيامه الساعة 12:13 مساءاً والوصول 1:05 مساءاً.

قطار رقم 21 دمنهور الاسكندرية (تالته عادي محسنة) موعد قيامه الساعة 6:37 مساءاً والوصول 7:40 مساءاً.

قطار رقم 29 دمنهور الاسكندرية (اكسبريس مميزة) موعد قيامه الساعة 11:17 مساءاً والوصول 12:20 صباحاً.

قطار رقم 21 دمنهور الاسكندرية (تالته عادي محسنة) موعد قيامه الساعة 6:37 مساءاً والوصول 7:40 مساءاً.

قطار رقم 23 دمنهور الاسكندرية (اكسبريس مميزة) موعد قيامه الساعة 8:45 مساءاً والوصول 9:50 مساءاً.