الجمعة 23 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

قبل ما تسافر تصيف.. مواعيد قطارات دمنهور - الإسكندرية المكيفة والمميزة

قطار تحيا مصر
قطار تحيا مصر

قبل ما تسافر تصيف.. مواعيد قطارات دمنهور - الإسكندرية المكيفة والمميزة، يزداد سفر المواطنين عبر السكة الحديد خلال فترة عيد الأضحي المبارك، خاصة محافظة الإسكندرية التي يقصدها عدد ضخم من المصيفين بشكل أساسي.

ونسلط الضوء على مواعيد قطارات الإسكندرية - دمنهور اليوم الخميس الموافق ٢٢ يوليو.
 

مواعيد قطارات  دمنهور - الإسكندرية: 

قطارات دمنهور رقم ٩٠٣ دمنهور الاسكندرية  موعد قيامه   الساعة 8:37 صباحا والوصول في الساعة 9:30 صباحا. 

قطار رقم ٩٠١  دمنهور  الاسكندرية موعد قيامه في الساعة 10:31 صباحا والوصول في الساعة 11:25 صباحا.

قطارات دمنهور رقم 911 دمنهور الاسكندرية (اكسبريس مكيف اسباني) موعد قيامه الساعة 12:13 مساءاً والوصول 1:05 مساءاً
قطار رقم 913 دمنهور الاسكندرية (اكسبريس مكيف اسباني) موعد قيامه الساعة 2:33 مساءاً والوصول 3:25 مساءاً.

قطار رقم 915 دمنهور الاسكندرية (اكسبريس مكيف اسباني) موعد قيامه الساعة 5:29 مساءاً والوصول 6:20 مساءاً.

قطار رقم 901 دمنهور الاسكندرية (اكسبريس مكيف اسباني) موعد قيامه الساعة 10:21 صباحاً والوصول 11:15 صباحاً

قطار رقم 3 دمنهور الاسكندرية (اكسبريس مميزة) موعد قيامه الساعة 6:07 صباحاً والوصول 7:10 صباحاً.

قطار رقم 516 دمنهور الاسكندرية (سرعة كيف درجة ثاني + مميز) موعد قيامه الساعة 7:17 مساءاً والوصول 8:10 مساءاً.

قطار رقم 925 دمنهور الاسكندرية (اكسبريس مكيف اسباني) موعد قيامه الساعة 7:32 مساءاً والوصول 8:25 مساءاً.

قطار رقم 903 دمنهور الاسكندرية (اكسبريس مكيف اسباني) موعد قيامه الساعة 8:37 صباحاً والوصول 9:30 صباحاً.

قطار رقم 931 دمنهور الاسكندرية (اكسبريس مكيف اسباني) موعد قيامه الساعة 10:42 مساءاً والوصول 11:35 مساءاً.

قطار رقم 919 دمنهور الاسكندرية (اكسبريس مكيف اسباني) موعد قيامه الساعة 5:12 مساءاً والوصول 6:05 مساءاً.

قطار رقم 1133 دمنهور الاسكندرية (ثالثة تهوية) موعد قيامه الساعة 11:41 صباحاً والوصول 12:30 مساءاً.

قطار رقم 1203 دمنهور الاسكندرية (اكسبريس مميزة) موعد قيامه الساعة 4:18 مساءاً والوصول 5:10 مساءاً.

قطار رقم 923 دمنهور الاسكندرية (اكسبريس مكيف اسباني) موعد قيامه الساعة 6:30 مساءاً والوصول 7:25 مساءاً.

قطار رقم 27 دمنهور الاسكندرية (ثالثة تهوية) موعد قيامه الساعة 6:54 مساءاً والوصول 7:50 مساءاً.

قطار رقم 129 دمنهور الاسكندرية (اكسبريس مميزة) موعد قيامه الساعة 8:19 صباحاً والوصول 9:20 صباحاً.
قطار رقم 584 دمنهور الاسكندرية (سرعة مكيف رجة ثانية + مميز) موعد قيامه الساعة 7:27 صباحاً والوصول 8:30 صباحاً.

قطار رقم 31 دمنهور الاسكندرية (اكسبريس مميزة) موعد قيامه الساعة 9:24 مساءاً والوصول 10:30 مساءاً.

قطار رقم 1109 دمنهور الاسكندرية (سرعة مكيف درجة ثانية + مميز) موعد قيامه الساعة 11:01 صباحاً والوصول 11:55 صباحاً.

قطار رقم 15 دمنهور الاسكندرية (اكسبريس مميزة) موعد قيامه الساعة 2:06 مساءاً والوصول 3:10 مساءاً.

قطار رقم 1 دمنهور الاسكندرية (ثالثة تهوية) موعد قيامه الساعة 5:42 صباحاً والوصول 6:45 صباحاً.

قطار رقم 911 دمنهور الاسكندرية (اكسبريس مكيف اسباني) موعد قيامه الساعة 12:13 مساءاً والوصول 1:05 مساءاً.

قطار رقم 21 دمنهور الاسكندرية (تالته عادي محسنة) موعد قيامه الساعة 6:37 مساءاً والوصول 7:40 مساءاً.

قطار رقم 29 دمنهور الاسكندرية (اكسبريس مميزة) موعد قيامه الساعة 11:17 مساءاً والوصول 12:20 صباحاً.

قطار رقم 21 دمنهور الاسكندرية (تالته عادي محسنة) موعد قيامه الساعة 6:37 مساءاً والوصول 7:40 مساءاً.

قطار رقم 23 دمنهور الاسكندرية (اكسبريس مميزة) موعد قيامه الساعة 8:45 مساءاً والوصول 9:50 مساءاً.

 

تابع أيضا

كورال «زراعة دمنهور» يشارك في مهرجان «حور» للفنون في يومه الرابع

حياة كريمة.. السيسى يدعو صاحب واقعة قطار منوف لحضور الاحتفالية

 

قطارات دمنهور دمنهور مواعيد قطارات دمنهور مواعيد قطارات دمنهور - الاسكندرية السكة الحديد

رئيس التحرير

وائل لطفي

يوليو ويونيو

الأكثر قراءة

جدول ترتيب الدورى الممتاز بعد تعادل الأهلى أمام البنك الأهلى

القبض على الزوج قاتل طبيبة الدقهلية

عم مجند «لقاء السيسي» يكشف مفاجأة لـ«الدستور» بعد «الحوار الأبوي»

«أطحن نفسى ولا حد يغلبنى».. تفاصيل حوار الرئيس السيسى مع مجند المرور فى العلمين

البنك الأهلي يقتنص نقطة من فم «بطل إفريقيا»

إصابة 15 طفلا نتيجة سقوط لعبة بملاهى الكردى بمحافظة الدقهلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال-أسعد

الأقباط وثورة يوليو

ثروت الخرباوي

لماذا يكره الإخوان ثورة 23 يوليو؟

د. محمد عفيفي

فى ذكرى 23 يوليو «2-2»

ماجد حبته

توترات جديدة بسيناريو قديم

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

ابنة أبي

محمد فوزي

عن الملء الثاني للسد الإثيوبي

د هند جاد

نساء كاملات وأنصاف رجال

أسماء محفوظ

رفقًا بطلبة الثانوية العامة

صور

مباراة تعادل الأهلي والبنك الأهلي في الدوري

مباراة الأهلى والبنك الأهلى.. هدف أفشة فى الشوط الثانى

الشوط الأول.. البنك الأهلى يقيم ممرًّا شرفيًّا لأبطال إفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

تسجيل 130 إصابة بكورونا فى موريتانيا

1336 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إسرائيل

تركيا ومجال الطاقة.. أسرار الاتصالات المكثفة بين إسرائيل واليونان