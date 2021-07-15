حياة كريمة.. السيسى يدعو صاحب واقعة قطار منوف لحضور الاحتفالية

كشفت مقدمة فعاليات المؤتمر الأول للمشروع القومي (حياة كريمة) لتنمية قرى الريف المصري، عن أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، دعا المواطن محمد رشاد، الذي اعتدى عليه "كمسري قطار منوف"، لحضور المؤتمر.

وتأتي الاحتفالية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وآلاف المواطنين الذين يمثلون مختلف طوائف الشعب المصري، وعدد من الشخصيات العامة والإعلاميين ورجال الأعمال وممثلي المؤسسات المصرية والإقليمية والدولية، وذلك في استاد القاهرة الدولي.

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