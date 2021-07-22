الخميس 22 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

الجمهور ينهئ محمد ثروت بمولودته الجديدة: «هتطلع موهوبة»

محمد ثروت
محمد ثروت

رزق الفنان محمد ثروت بمولودته الثانية التي أطلق عليها اسم «دهب»، لتنضم إلى العائلة بعد نجله الأول «سليم».

وتفاعل عدد كبير من روّاد السوشيال ميديا عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» مع منشور الفنان محمد ثروت، ولاقى الكثير من التعليقات، وكتبت مروة محرم من روّاد السوشيال ميديا عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «دهب ثروت إيه كل الكنوز دي».

وعلق أحمد عمران من جمهور الفنان محمد ثروت عبر مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «ألف مبروك تتربى في عزك خدو بالكم يا صيع دهب جاتلكم، إن شاء الله تكون موهوبة زي باباها».

وهنأ أحمد الحلاج، من جمهور الفنان محمد ثروت، عبر السوشيال ميديا قائلًا: "بورك الموهوب وشكرت الواهب ورزقت برها وبلغت اشدها، جعلها الله من مواليد السعادة الف مبروك يا فنان ربنا يفرحك بيهم ( سليم & دهب )".

وهنأ أحمد آغا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" الفنان محمد ثروت على طريقته، فكتب قائلًا: "بقى عندي بنت يا صيع 😂تبارك الواهب وبورك الموهوب ، ربنا يباركلك فيها يا ثروت ويجعلها منارة دربك يوم القيامة".

ونشر ثروت، صورة له أمام غرفة الولادة، عبر حسابه على فيسبوك، وعلق: "الله أكبر .. الله أكبر .. الله أكبر ولله الحمد .. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك.. الحمد لله رب العالمين، رزقت اليوم بفضل الله ونعمته بنوتة، وصلت أميرة عائلة ثروت( دهب).. ربنا يحفظها ويحميها".

جدير بالذكر أن الفنان محمد ثروت، شارك في عام 2021 بعدة أعمال، منها مسلسلات: "اللعبة 2 ليفل الوحش، بين السما والأرض، فارس بلا جواز"، وفيلمي "ديدو، وأحمد نوتردام".

دهب سليم محمد ثروت الفنان مولود

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وائل لطفي

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