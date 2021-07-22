الأوقاف: تجهيز لحوم الأضاحى بمجزر البساتين وبدء التوزيع غدًا

أعلنت وزارة الأوقاف انطلاق عملية تجهيز لحوم الأضاحي، اليوم، من خلال مراحل (التشفية - التقطيع - التعبئة - التغليف -التبريد) بمجزر البساتين بالقاهرة استعدادًا لنقلها بالسيارات المجهزة.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها، الخميس، أنه سيتم بدءًا من غد الجمعة توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية والمستحقين الحقيقيين بجميع محافظات الجمهورية.

وأِشارت إلى أن عملية التوزيع، تنطلق غدًا عقب صلاة الجمعة في تمام الساعة الواحدة ظهرًا من أمام ديوان عام الوزارة بتوزيع (16) طنًا من لحوم الأضاحي، على النحو التالي:

1. القاهرة 6 أطنان

2. الجيزة 5 أطنان

3. القليوبية 5 أطنان.

ولفتت وزارة الأوقاف، إلى أنه سيتم التوزيع خلال هذا الأسبوع (120) طنًّا، ضمن دورها الاجتماعي وفي ضوء المتابعة المستمرة لمشروع الأضاحي.

وذلك في إطار الدور المجتمعي لوزارة الأوقاف ومن خلال مشروع صكوك أضاحي الأوقاف، والتوزيع على النحو التالي:

أولا : يوم الجمعة 23/ 7/ 2021م

1. القاهرة 6 أطنان

2. الجيزة 5 أطنان

3. القليوبية 5 أطنان

ثانيا : يوم السبت 24/ 7/ 2021م

1. المنوفية 4 أطنان

2. الإسكندرية 4 أطنان

3. بني سويف 4 أطنان

4. الفيوم 4 أطنان

ثالثا : الأحد 25/ 7/ 2021م

1. الشرقية 4 أطنان

2. الغربية 4 أطنان

3. المنيا 4 أطنان

4. القاهرة 4 أطنان

رابعا : الاثنين 26/ 7/ 2021م

1. الجيزة 4 أطنان

2. البحيرة 4 أطنان

3. الإسماعيلية 4 أطنان

4. أسيوط 4 أطنان

خامسا: الثلاثاء 27/ 7/ 2021م

1. سوهاج 4 أطنان

2. قنا 4 أطنان

3. الدقهلية 4 اطنان

4. كفر الشيخ 4 أطنان

سادسا : الأربعاء 28/ 7/ 2021م

1. قنا 4 أطنان

2. دمياط 4 أطنان

3. القليوبية 4 أطنان

4. أسوان 4 أطنان

5. بني سويف 4 أطنان

سابعا: الخميس 29/ 7/ 202م

1. الإسكندرية 4 أطنان

2. شمال سيناء 4 أطنات

3. القاهرة 4 أطنان

4. الأقصر 4 أطنان

5. جنوب سيناء 2 أطنان

6. السويس 2 أطنان في

وسيتم وضع جدول أسبوعي للتوزيع على مستوى الجمهورية يعلن أسبوعيًّا على موقع الوزارة .