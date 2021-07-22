الخميس 22 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

غرق طفل بشاطئ «الهانوفيل» غرب الإسكندرية

غرق طفل
غرق طفل

سجلت شواطئ الإسكندرية، حالة غرق جديدة اليوم الخميس، حيث لقى طفل مصرعه غرقًا بشاطئ الهانوفيل بحي العجمي غرب الإسكندرية، وتواصل قوات الإنقاذ البحث عن جثمانه.

وقال الكابتن إيهاب المالحي، قائد غواصى الخير المتطوعين، إنه تلقى بلاغًا بغرق طفل يدعى زياد احمد ابراهيم النجار، 9سنوات، في شاطئ الهانوفيل فجر اليوم ثالث أيام العيد.

وأضاف المالحي لـ«الدستور» أنه تواصل مع مجموعة من غواصى الخير القريبة من العجمي لسرعة الوصول للشاطئ والبحث عن جثمان الطفل، مناشدًا غواصى الإسكندرية بالتوجه إلى الشاطئ للانضمام لقوات الإنقاذ النهري لسرعة انتشال جثمان الطفل.

وأكد المالحي أن الرياح بدأت تشتد خاصة في الإسكندرية، لذلك يرتفع منسوب البحر منذ الصباح، مما يجعل هناك تخوف بزيادة حالات الغرق.

وكان قد انتشلت قوات الإنقاذ النهري وغواصين الخير المتطوعين، صباح اليوم  جثمان شاب، لقي مصرعه غرقًا منذ مساء أمس ثاني أيام عيد الاضحي، بعد أن جرفته الأمواج بشاطئ إسحق حلمي بمنطقة سيدي بشر شرق الإسكندرية.

وقال الكابتن إيهاب المالحي، قائد غواصى الخير المتطوعين، إنه تلقى بلاغًا في ساعة متأخرة من مساء أمس بغرق شاب في شاطئ إسحق حلمي في حوالي السابعة من ثاني أيام عيد الأضحي، مؤكدًا على تواجد مجموعة من غواصين الخير في الشاطئ منذ تلقي البلاغ للبحث عن الجثمان.

وأضاف لـ«الدستور» أن الشاب يدعى أحمد عماد، 18 عامًا، من حي العامرية بالإسكندرية، وكان يسبح مع شقيقه التوأم عبد الرحمن، حيث تفاجئ بالسقوط في منطقة منخفضة في البحر وهو لا يجيد السباحة، بينما استطاع شقيقه الخروج من المياه بعد عدم تمكنه من إنقاذه.

وأوضح «المالحي» أنه تم الدفع بمجموعة من 8 غواصين من غواصى الخير المتطوعين، والذين بدأوا البحث عن الجثمان طوال الليل وحتى صباح اليوم حيث تم العثور على الجثمان وانتشاله، وتم التعرف عليه من أهله، لعمل الإجراءات اللازمة.

شواطئ الإسكندرية غواصين الخير المتطوعين شاطئ الهانوفيل طفل فجر اليوم ثالث ايام العيد

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