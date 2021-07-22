«الرزق يحب الخفية».. «عم سلامة» 24 عامًا فى بيع البالونات بكورنيش الإسكندرية

عصا صغيرة يربط في طرفها عشرات البالونات الملونة، يتجول بها يمينا ويسارا وبصافرة صوت بلاستيكية ليلفت انتباه الأطفال، وبضحكة راضية يتجول “عم سلامة” الراجل الخمسيني ليجلب من فرحة الأطفال عدد بسيط من الجنيهات لتكون مصدر رزق لأولاده.

٢٤ عاما من البيع على كورنيش الإسكندرية كانت حصيلة أعوام شقاء لعم سلامة بعد ما كان يعمل في إحدى الشركات بمحافظة الشرقية مسقط رأسه، ولكن بعد ترك وظيفته قرر أن يعمل حرا بالتجول على كورنيش المدينة.

في الصيف يعمل في بيع البالونات ولعب الأطفال ولا بأس أحيانا بيع المناديل وبعض المنتجات الخفيفة، وفي الشتاء يصطحب عربته الخشبية لبيع حمص الشام والذي يصنعه في منزله بيده يوميًا.

"لازم نمشي امورنا من غيرها مش هنعرف نعيش ونسدد ديونا".. هكذا علق عم سلامة، الذي يعمل يوميا منذ التاسعة صباحا وحتى غروب الشمس، وهناك أياما أخرى يبدأ عمله من عصر اليوم حتى المساء.

وتمنى عم سلامة أن يكون له محله الخاص ليبدأ فيه مشروع صغير يكسب منه رزقه عوضا عن عمله في الشارع الذي أتعبه في عمره المتقدم، موجها رسالته لمئات الشباب أن يكفوا عن شكوى الظروف والسعي لكسب الرزق، معلقا: “محدش بيعيش علشان حد ولازم يستغلوا شبابهم”.

وشهدت محافظة الإسكندرية زحاما شديدا من المواطنين لقضاء أيام عيد الأضحى المبارك، على شواطئها ومتنزهاتها.

من جانبه أكد اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية، على انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة على مدار الـ ٢٤ ساعة، والتواصل الدائم مع غرف العمليات الفرعية بالأحياء والمديريات وكافة الجهات المعنية لمتابعة أية مستجدات والتعامل الفورى مع حالات الطوارئ.