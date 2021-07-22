الخميس 22 يوليو 2021
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الكرازة

مؤتمر «التطويبات رسالة فرح» لكنيسة السيدة العذراء مريم ومار يوحنا بمنسافيس

الانبا باسيليوس فوزي
الانبا باسيليوس فوزي

ذكر المكتب الإعلامي لإيبارشية المنيا، أنه تحت رعاية صاحب النيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، بقيادة الأب يوحنا صموئيل، راعي كنيسة السيدة العذراء ومار يوحنا بمنسافيس، نظمت الكنيسة مؤتمر صيف ٢٠٢١ لمرحلة حضانه بعنوان "التطويبات رسالة فرح"، وذلك في الفترة من التاسع عشر، وحتى الحادي والعشرين من الشهر الجاري.

قال نيافة الحبر الجليل الأنبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إن دار المؤتمر حول موضوع التطويبات، حيث بدأت أيام المؤتمر بالقداس الإلهي، كما احتوى المؤتمر على الفقرات المتنوعة والمختلفة، وكذلك الأشغال التي قام بها الأطفال حول موضوعات المؤتمر بالأساليب الفنية.

وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن اختتم المؤتمر برحلة ترفيهية للأطفال.

كما ذكر ايضا المكتب الإعلامي لإيبارشية المنيا، أنه تحت رعاية صاحب النيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران ايبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، وبقيادة الأب عمانوئيل عبدالله، راعي كنيسة السيدة العذراء بالحواصلية، نظمت الكنيسة مؤتمر صيف ٢٠٢١ لمرحلة حضانه بعنوان "التطويبات رسالة فرح".

قال نيافة الحبر الجليل الأنبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إن دار المؤتمر حول موضوع التطويبات. بدأت أيام المؤتمر بالقداس الإلهي، كما احتوى المؤتمر على الفقرات المتنوعة والمختلفة، وكذلك الأشغال التي قام بها الأطفال حول موضوعات المؤتمر بالأساليب الفنية.

 وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن اختتم المؤتمر برحلة ترفيهية للأطفال.

والجدير بالذكر أن الكنائس المختلفة تستعد حاليا للاحتفال بفترة صوم السيدة العذراء في أغسطس المقبل وهو أحد أصوام الكنيسة من الدرجة الثانية التي يسمح خلالها بتناول الأسماك.

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