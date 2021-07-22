الانقسامات تضرب الحزب الحاكم في جنوب إفريقيا

أكدت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، أنه بعد أيام من أعمال الشغب، بدأت جنوب إفريقيا في العودة إلى طبيعتها ، لكن ما سيبدو عليه الأمر لا يزال غير واضح. وقُتل أكثر من 200 شخص ، واعتُقل المئات - لكن التكلفة البشرية والاقتصادية والسياسية لأعمال الشغب ما زالت تُحسب، علاوة على ذلك ، يكشف رد الحكومة المرتبك عن انقسامات داخل حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم، والتي قد تزعزع استقرار البلاد.



وتابعت المجلة أن الاحتجاجات اشتعلت في الوقت الذي قضى فيه رئيس جنوب إفريقيا السابق جاكوب زوما ليلته الأولى في السجن بعد الحكم عليه بالسجن لمدة 15 شهرًا بتهمة ازدراء المحكمة حيث أضرمت النيران في أجزاء من معقل زوما في كوازولو ناتال.



وأضرمت النيران في الشاحنات التي تحمل البضائع الأساسية ، وتم إغلاق طريق سريع وطني، واستمرت أعمال الشغب خلال عطلة نهاية الأسبوع وانتشر إلى مدينتي بيترماريتسبورج وديربان في جنوب إفريقيا.



ووتحول الاحتجاج إلى أعمال نهب واستهدفت محلات السوبر ماركت في بلدات ديربان والشركات الصغيرة في وسط المدينة.



وبحلول يوم الأحد ، امتدت أعمال النهب إلى وسط مدينة جوهانسبرج ، لكنها كانت في البلدات الواقعة على أطراف المدينة حيث وقع أكبر قدر من الضرر.



ويوم الإثنين، استيقظ مواطنو جنوب إفريقيا على نشر تغطية إخبارية تلفزيونية عن أعمال نهب في مراكز التسوق.



ووقفت الشرطة بلا حول ولا قوة بينما اللصوص يرفعون ثلاجات كاملة أو يخرجون بأجهزة التلفزيون، وعند هذه النقطة ، ذكر عدد قليل من المتظاهرين اسم زوما.



وكان اللصوص، الذين لم يكلفوا أنفسهم عناء تغطية وجوههم من الشرطة أو الكاميرات في الغالب من الشباب السود من جنوب إفريقيا، وتعد هذه هي الفئة الأكثر تضرراً بالفقر والبطالة ، وكلاهما تفاقم خلال وباء فيروس كورونا.

ففي الربع الأول من عام 2020 ، وصلت البطالة إلى 30.1 في المائة ؛ في نفس الفترة من عام 2021 ، ارتفعت مرة أخرى إلى 32.4 في المائة، ووقع أكثر من ثلث أبناء الطبقة المتوسطة في براثن الفقر أثناء الوباء.

ثم ضربت موجة ثالثة من إصابات فيروس كورونا خلال فصل الشتاء، مما أدى إلى تدمير المركز الاقتصادي للبلاد حول جوهانسبرج على وجه الخصوص.

وتأثرت الوظائف منخفضة المهارات بشكل خاص بإجراءات الإغلاق ، مما زاد العبء الاقتصادي - خاصة بالنسبة للشباب من جنوب إفريقيا السود.

وكان هؤلاء ضحايا ما يسمى بـ "السنوات التسع الضائعة" لرئاسة زوما ، حيث شهد الفساد نهب خزائن الدولة وتفريغ الشركات المملوكة للدولة ، من السكك الحديدية إلى الكهرباء ، من قبل أصدقاء زوما.

وفشل خطاب وطني باهت ألقاه رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا في 11 يوليو في تهدئة العنف، حيث أدلى رامافوزا بتصريحات واسعة مثل "هذا العنف قد يكون له جذوره بالفعل في تصريحات وأنشطة الأفراد ذوي الأغراض السياسية وفي التعبيرات عن الإحباط والغضب".

وكشف إيجاز صحفي لاحق لقادة الأمن في جنوب إفريقيا عن عدم وجود تماسك في حكومة رامافوزا، ويبدو أن الشرطة فوجئت على حين غرة على الرغم من تحذيرات وكالة المخابرات التابعة للدولة.

وقالت أجهزة المخابرات إنها حددت الأفراد الذين نسقوا العنف وحرضوا عليه بينما شنت الشرطة حملة غير حكيمة من الباب إلى الباب لمصادرة البضائع المنهوبة ما لم يتم إبراز إيصال.

على الرغم من أن البعض ، بما في ذلك بريس قد دعا إلى نشر الجيش ، بدا وزير الدفاع غير راغب في تنفيذ حالة الطوارئ.

وأكد العديد من المراقبين بأن القوة العسكرية الشديدة خلال المرحلة الأولى من إغلاق فيروس كورونا كانت سببًا للتوقف ، إلا أن تفويض الجيش لم يكن واضحًا بشأن هذا النشر.



أصبح الخلاف بين رامافوزا ووزير دفاعه ، نوسيفوي مابيزا-نكاكولا ، أكثر وضوحا عندما وصف رامافوزا ، في خطاب أكثر حزما يوم الجمعة ، العنف بأنه تمرد.

وأكدت المجلة، أن هذا الارتباك جعل من الصعب إيجاد حل لما يمكن أن يكون نقطة تحول في الديمقراطية الوليدة في جنوب إفريقيا.

وفي إشارة للتفاؤل، تم استبدال التغطية المستمرة للعنف والنهب بلقطات لمواطني جنوب إفريقيا العاديين وهم يجتاحون الشوارع وينظفون واجهات المحلات. وفي أعقاب ذلك مباشرة ، واجه السكان في ديربان وبيترماريتسبورغ نقصًا في الغذاء بينما بدأت الشركات في حساب عدد الوظائف المفقودة وتكلفة إعادة البناء.