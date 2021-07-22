وصول أسرة كامل البيطار لمسجد الشرطة بـ6 أكتوبر لصلاة الجنازة عليه

وصلت منذ قليل أسرة الإعلامي الراحل كامل البيطار، إلى مسجد الشرطة بمدينة السادس من أكتوبر لأداء صلاة الجنازة عليه عقب صلاة العصر، وكانت إدارة المسجد قد قامت بالتجهيزات لاستقبال المعزيين والمشيعين للجنازة.

ورحل عن عالمنا صباح اليوم الإذاعي والصحفي الكبير كامل البيطار، بعد صراع مع المرض ووجوده في الرعاية المركزة بأحد المستشفيات بمدينة السادس من أكتوبر منذ عدة أيام حتى رحل عنا صباح اليوم الخميس.

أسرة كمال البيطار

وكشف هيثم البيطار، نجل الإذاعي الراحل كامل البيطار، عن وفاة والده وتفاصيل الجنازة والعزاء من خلال منشور له عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، و كتب: "إنا لله وإنا إليه راجعون توفي إلي رحمة الله والدي الإذاعي الكبير كامل البيطار، الجنازة بعد صلاة العصر في مسجد الشرطة 6 أكتوبر، والدفن في طريق الفيوم، والعزاء مقتصر على المقابر الله يرحمه ويحسن إليه برجاء الفاتحة والدعاء".

أسرة كمال البيطار

رجال الإعلام والسياسة ينعون الإعلامي الراحل

ونعى عدد كبير من رجال الإعلام والسياسة الإذاعي الراحل، منهم الكاتبة والنائبة فريدة الشوباشي، التي نعته بمنشور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل "فيسبوك".

أسرة كمال البيطار

والإذاعي كامل البيطار تخرج في كلية الآداب قسم الصحافة جامعة القاهرة، وفى أثناء دراسته كتب فى جريدة المساء التي كان يرأس تحريرها آنذاك خالد محيى الدين، وبدأ التدريب بالإذاعة المصرية، وقبل مرور عام وقبل دخول شهر رمضان عرض عليه أحمد سعيد مدير صوت العرب فكرته "مسحراتي اليوم"، وطلب منه تسجيل 30 حلقة منها في جميع أنحاء العالم الإسلامي.

أسرة كمال البيطار

وكان للإذاعي الكبير كامل البيطار، مؤخرا تصريح إعلامى، حين علق على الاحتفال باليوم العالمي للإذاعة، قائلًا إنه لم يستمع إليها منذ قرابة 30 عامًا لأنها لا تقدم أي جديد، حسب تعبيره، وأن الله حباه بالأفكار المبتكرة خلال فترة عمله بالإذاعة حتى إن في إحدى الفترات 90% من برامج صوت العرب كانت من أفكاره.

وقال إن بعض الإذاعيين انتشرت أسماؤهم من خلال برامج الآخرين، ولم يقدموا فكرة واحدة على مدى 35 عامًا، ومع ذلك حصلوا على المناصب، مشيرًا إلى عدم وجود مواهب حالية بقدر الإذاعيات الكبيرات إيناس جوهر وسناء منصور.