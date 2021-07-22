«بيطري الشرقية»: أشرفنا على ذبح 1759 رأس ماشية وأغنام بالمجازر الحكومية

أكد اللواء إبراهيم محمد متولي، مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، أنه خلال اليومين الأول والثاني من أيام عيد الأضحى المبارك، قامت مديرية الطب البيطري بالإشراف على أعمال ذبح 1759 أضحية (765 أبقار – 376 جاموس – 362 ضأن – 159 ماعز – 97 جمال) وتم تقديم الخدمة الطبية البيطرية لها من فحص قبل وبعد الذبح.

وأشار مدير مديرية الطب البيطري إلى قيام الإدارات المختصة بالمديرية والإدارات الخارجية المركزية وأقسام الصحة العامة والتفتيش على اللحوم بالإدارات البيطرية بالمرور علي المجازر لمتابعة سير العمل والوقوف على الاستعدادات الموجودة بكل مجزر والتأكد من توافر كافة الاحتياجات من كوادر طبية بيطرية وأدوات وأجهزة لاستمرار سير العمل بصورة جيدة خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وكان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أشاد بمجهودات مديرية الطب البيطري خلال أيام عيد الأضحى المبارك والإشراف على أعمال ذبح الأضاحي للمواطنين بالمجان داخل المجازر الحكومية المعتمدة، ومنع الذبح بالطرق أو الشوارع أو خارج المجازر حفاظاً على سلامة لحوم الأضاحي وعدم تلوث البيئة، وتوقيع غرامات علي المخالفين.

يذكر أن رئاسة مركز ومدينة الحسينية شنت بالتنسيق مع إدارات التموين والصحة والطب البيطري حملة على محلات الجزارة والثلاجات، وأسفرت عن تحرير 14 محضر ذبح خارج السلخانة وتم التحفظ على 80 كيلو لحوم للذبح خارج السلخانة بمنطقه صان والقصبي شرق والقصبي غرب والمساعيد والناصرية والمأمور.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة كفر صقر بالتنسيق مع إدارة التموين كفر صقر بحملة على محلات الجزارة وتم تحرير محضر برقم 1520 جنح طوارئ أمن دولة وتم التحفظ على 40 كيلو جرام لحوم مجمدة مجهولة المصدر.