الخميس 22 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرئيس السيسي يبحث مع الجانب الألماني سبل تطوير منظومة الصناعات البحرية

السيسي
السيسي

بحث الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، تطوير منظومة الصناعات البحرية والخطط الخاصة بالتطوير التكنولوجي التي تحتاجها هذه الصناعة الاستراتيجية.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي، اليوم، بيتر لورسن مالك ورئيس مجلس إدارة مجموعات شركات (لورسن) الألمانية العالمية للصناعات البحرية، بحضور الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية، واللواء محمد شلبي رئيس شعبة التسليح البحري، والعقيد محمد المخزنجي من قيادة القوات البحرية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الاجتماع تناول التباحث حول تطوير منظومة الصناعات البحرية والخطط الخاصة بالتطوير التكنولوجي التي تحتاجها هذه الصناعة الاستراتيجية، وذلك في إطار ما توليه الدولة من اهتمام بالغ للارتقاء بجميع مناحي العمل في مجال الصناعة البحرية وبناء السفن والوصول به إلى أعلى التكنولوجيات الحديثة، وما يتطلبه ذلك كله من تطوير شامل في تدريب وتأهيل القوى البشرية من المهندسين والفنيين.

وفي الوقت الحالي تعاني ألمانيا من أزمة الفيضانات حيث أعلن اتحاد شركات التأمين الألمانية، اليوم الأربعاء، أن الفيضانات الكارثية التي ضربت غرب البلاد الأسبوع الماضي ستكلف شركات التأمين 5 مليارات يورو تقريبا.

وقال مدير الاتحاد يورج أسموسين في بيان "نتوقع خسائر بقيمة تتراوح بين أربعة وخمسة مليارات يورو"، واصفا ما حدث في ألمانيا بأنه واحد من أكثر العواصف تدميرا في التاريخ الحديث، وفق ما نقلت شبكة يورونيوز الأوروبية .

وعقدت حكومة المستشارة أنجيلا ميركل اجتماعا اليوم الأربعاء للموافقة على حزمة إغاثة ضخمة من أجل إعادة إعمار مناطق ألمانية دمرتها فيضانات غير مسبوقة، ولحمايتها بشكل أفضل في المستقبل.

وكانت أجهزة الإسعاف، أعلنت أمس الثلاثاء، أن حصيلة الفيضانات المدمرة ارتفعت لـ169 قتيلاً في ألمانيا، ما يرفع العدد الإجمالي للقتلى جراء هذه الكارثة في غرب أوروبا الى 200 على الأقل.

وتسببت الفيضانات بمصرع 121 شخصًا في ولاية رينانيا بالاتينات الألمانية وحدها بعد حصيلة سابقة بلغت 117 قتيلا، وفق المتحدث باسم فرق الإنقاذ آرون كلاين.

الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي مصر التطوير التكنولوجي الصناعة

رئيس التحرير

وائل لطفي

«الإفتاء»: يجوز توجيه الزكاة لـ«حياة كريمة»

الأكثر قراءة

لتجنب عودة ارتفاع الإصابات.. «الصحة» تواصل تطعيم المواطنين ضد كورونا خلال العيد

مصر تحتل المرتبة الرابعة عالميًا في مؤشر «الإيكونوميست» حول عودة الحياة

فيديو متداول ..الرئيس السيسي يجري حوارًا مع أحد المجندين في العلمين الجديدة

تفاصيل قواعد قبول طلاب الشهادات المعادلات والأجنبية بالجامعات المصرية 2021

«أطحن نفسى ولا حد يغلبنى».. تفاصيل حوار الرئيس السيسى مع مجند المرور فى العلمين

الرئيس السيسي يبحث مع الجانب الألماني سبل تطوير منظومة الصناعات البحرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد فوزي

عن الملء الثاني للسد الإثيوبي

د هند جاد

نساء كاملات وأنصاف رجال

أسماء محفوظ

رفقًا بطلبة الثانوية العامة

محمد نجم

رغم الجائحة.. كيف نجحت مصر فى الحفاظ على استقرار الأسعار آخر عامين؟

أحمد بهاء الدين شعبان

هكذا تحدث "رسول حمزاتوف"

د. بهي الدين مرسي

تجميل الذات الإنسانية

د.مينا بديع عبدالملك

قصة تأسيس المستشفى القبطى

منى رجب

حياة كريمة.. وضرورة تطوير أحوال المرأة أولا

صور

«بنقلد المشاهير».. قصات شعر غريبة بين المحتفلين بعيد الأضحى في القناطر الخيرية (صور)

بالغناء والدف.. شباب أسوان يحتفلون بعيد الأضحى (صور)

ثانى أيام العيد.. إقبال كثيف على حدائق القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

1336 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إسرائيل

تركيا ومجال الطاقة.. أسرار الاتصالات المكثفة بين إسرائيل واليونان

1411 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إسرائيل