الرئيس السيسي يبحث مع الجانب الألماني سبل تطوير منظومة الصناعات البحرية

بحث الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، تطوير منظومة الصناعات البحرية والخطط الخاصة بالتطوير التكنولوجي التي تحتاجها هذه الصناعة الاستراتيجية.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي، اليوم، بيتر لورسن مالك ورئيس مجلس إدارة مجموعات شركات (لورسن) الألمانية العالمية للصناعات البحرية، بحضور الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية، واللواء محمد شلبي رئيس شعبة التسليح البحري، والعقيد محمد المخزنجي من قيادة القوات البحرية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الاجتماع تناول التباحث حول تطوير منظومة الصناعات البحرية والخطط الخاصة بالتطوير التكنولوجي التي تحتاجها هذه الصناعة الاستراتيجية، وذلك في إطار ما توليه الدولة من اهتمام بالغ للارتقاء بجميع مناحي العمل في مجال الصناعة البحرية وبناء السفن والوصول به إلى أعلى التكنولوجيات الحديثة، وما يتطلبه ذلك كله من تطوير شامل في تدريب وتأهيل القوى البشرية من المهندسين والفنيين.

وفي الوقت الحالي تعاني ألمانيا من أزمة الفيضانات حيث أعلن اتحاد شركات التأمين الألمانية، اليوم الأربعاء، أن الفيضانات الكارثية التي ضربت غرب البلاد الأسبوع الماضي ستكلف شركات التأمين 5 مليارات يورو تقريبا.

وقال مدير الاتحاد يورج أسموسين في بيان "نتوقع خسائر بقيمة تتراوح بين أربعة وخمسة مليارات يورو"، واصفا ما حدث في ألمانيا بأنه واحد من أكثر العواصف تدميرا في التاريخ الحديث، وفق ما نقلت شبكة يورونيوز الأوروبية .

وعقدت حكومة المستشارة أنجيلا ميركل اجتماعا اليوم الأربعاء للموافقة على حزمة إغاثة ضخمة من أجل إعادة إعمار مناطق ألمانية دمرتها فيضانات غير مسبوقة، ولحمايتها بشكل أفضل في المستقبل.

وكانت أجهزة الإسعاف، أعلنت أمس الثلاثاء، أن حصيلة الفيضانات المدمرة ارتفعت لـ169 قتيلاً في ألمانيا، ما يرفع العدد الإجمالي للقتلى جراء هذه الكارثة في غرب أوروبا الى 200 على الأقل.

وتسببت الفيضانات بمصرع 121 شخصًا في ولاية رينانيا بالاتينات الألمانية وحدها بعد حصيلة سابقة بلغت 117 قتيلا، وفق المتحدث باسم فرق الإنقاذ آرون كلاين.