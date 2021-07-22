«رجال الأعمال» تثمن دور مبادرات الحكومة في دعم القطاع الصناعي

قال المهندس مجد الدين المنزلاوي، عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بالجمعية، إن الصناع شهدوا دعم كبير من القيادة السياسية خلال الفترة الماضية لتخفيف حدة الآثار السلبية الاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا.

وأضاف المنزلاوي، في تصريح لـ"الدستور"، أن المبادرات التي تم أطلقها لدعم الصناعة المحلية ساهمت في النهوض بالاقتصاد المصري، بالإضافة إلى خفض معدلات البطالة، مؤكدًا ان المستثمرين لديهم توجه بالتعاون مع الحكومة بزيادة أعداد المجمعات الصناعية الخاصة بمستلزمات الإنتاج.

وتابع عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بالجمعية، ان زيادة اعداد مجمعات مستلزمات الإنتاج تعمل علي خفض نسبة الواردات من الخارج وزيادة الصادرات المصرية، بالإضافة إلى زيادة القدرة التنافسية في الأسواق الخارجية ولاسيما الإفريقية.

وأشاد رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين، باستجابة الحكومة لمتطلبات رجال الأعمال والصناع خلال الجائحة الأولى لفيروس كورونا، مطالبًا بمزيد من الدعم لقطاع الصناعة.

وأكد المنزلاوي، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال، على ضرورة الاستعداد الجيد لفترة ما بعد جائحة فيروس كورونا، مشيراً إلى وجود إهتمام كبير من القيادة السياسية بالصناعة الوطنية لتطويرها والنهوض بها.

جدير بالذكر رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين، أكد أن الصناعة ستشهد منافسة شديدة على المستوى الدولي في فترة ما بعد الجائحة، مضيفًا أن السوق المصري يشهد محاولات عديدة لاختراقه وإغراقه بمنتجات عدة دولة، موضحاً أن كافة الدول ستحاول تعويض عجز الأسواق بالاتجاه للتصدير بكميات هائلة للدول الأخرى لتحقيق أهداف الصناعة وخطط الإنتاج الخاصة بهم، وهو الأمر الذي يجب الالتفات له وأخد خطوات استباقية لحماية الصناعة المصرية.