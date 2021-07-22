«مرصد الكهرباء»: أقصى حمل اليوم الخميس 28 ألفًا و650 ميجاوات

ذكر مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، اليوم الخميس، أن أقصى حمل اليوم الخميس 28 ألفًا و650 ميجاوات، مشيرا إلى أنه لم يتم أمس الأربعاء، خفض أي أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.

وأوضح مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء أن اقصي حمل اليوم الخميس 28 ألفًا و650 ميجاوات، والمتوقع يبلغ اليوم الخميس 18ألف 350 ميجاوات مقابل 15 ألفا و850 ميجاوات أمس، لافتا إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس الأربعاء 24 ألفا و 450 ميجاوات بحسب تقرير مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

وذكر مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، اليوم الخميس، أن الحمل الأدنى اليوم في الإنتاج والفارق بين المتوقع والمتاح يبلغ 18350 ألف ميجاوات، وأن نسبة المتغيرات بالمقارنة بالعام الماضي كانت على مستوى الحمل الأقصى 7.39%، فيما أكد مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أن الحمل الأدنى بلغ 10.73%.

ونوه مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك والمركز القومي للتحكم إلى أن مؤشر حالة الحمل ظَهر اليوم باللون الأخضر (الاستهلاك أقل من الإنتاج) منذ منتصف الليل، وكان قد ظهر أمس باللون الأخضر طوال اليوم.

وذكر مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أنه لم يتم تخفيف أحمال منذ يونيو 2015، ولم يعد يتم قطع التيار بسبب عدم توفر الكهرباء، ويصدر المرصد نشرته اليومية لخدمة عدد من الأهداف ،وعلى رأسها الترشيد وهو تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية، حيث أنه عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي تؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة.

وبحسب مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك يعود تجنب الفصل في الأحمال في وقت الذروة وفى الفترة التي يزيد فيها الطلب على الطاقة إلى نتائج ما يتم اتباعه وتطبيقه من سياسة ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، في الوقت الذي ترتفع فيها الأحمال للحد الأعلى، وتكون بين الساعة السادسة مساء إلى العاشرة مساء خلال فصل الشتاء وبين الساعة السابعة مساء حتى الحادية عشرة خلال فصل الصيف.