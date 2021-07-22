الخميس 22 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

محافظ بني سويف يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 23 يوليو

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

بعث الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الخميس، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بمناسبة الذكرى التاسعة والستين لثورة 23 يوليو المجيدة عام 1952.

وقال محافظ بني سويف في برقيته: “يسعدني أن أتقدم لسيادتكم، بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن شعب محافظة بني سويف، بأصدق التهاني القلبية وأرق الأمنيات بمناسبة ذكرى ثورة الثالث والعشرين من يوليو، أعادها الله على سيادتكم وعلى الشعب المصري العظيم بمزيد من التقدًم والازدهار، داعياً المولى عز وجل أن يوفقكم قائداً للمسيرة الوطنية، وناصرا للحق، وأن يحقق على يديكم الكريمة خير مصر وعزًها وتقدًمها”.

كما بعث محافظ بني سويف برقيات تهنئة لكل من: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، والفريق أول محمد أحمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية.

بني سويف محافظة الرئيس عبدالفتاح السيسي برقية تهنئة ثورة 23 يوليو الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء

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