الخميس 22 يوليو 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تركيب الانترلوك بالشوارع الضيقة والحارات كبديل للرصف بأسيوط

تركيب الانترلوك بالشوارع
تركيب الانترلوك بالشوارع

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، عن مواصلة أعمال التطوير وتركيب بلاط الانترلوك بشوارع حي غرب كبديل للرصف، نظرا لضيق الشوارع القديمة بالمنطقة لإضفاء المظهر الجمالي والحضاري لها.

تركيب الانترلوك بشوارع حى غرب اسيوط (11)
تركيب الانترلوك بالشوارع 


وأوضح محافظ أسيوط أن هذا يأتي ضمن خطة تطوير حي غرب مدينة أسيوط ، وفي إطار تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين،  وتحسين البيئة العامة لإعادة الوجه الحضاري الذي يليق بالمحافظة خاصة مع اهتمام الحكومة والدولة بهذا الملف الهام.

تركيب الانترلوك بشوارع حى غرب اسيوط (8)
تركيب الانترلوك بالشوارع 

تنفيذ خطة المحافظة في رفع كفاءة الشوارع والميادين


وأكد المحافظ على المتابعة المستمرة للأعمال الجاري تنفيذها بالمراكز والأحياء من قبل قيادات المحافظة ورؤساء الوحدات المحلية، للاطمئنان على سير العمل وتنفيذ خطة المحافظة في رفع كفاءة الشوارع والميادين والنهوض بمنظومة النظافة والتجميل.

تركيب الانترلوك بشوارع حى غرب اسيوط (6)
تركيب الانترلوك بالشوارع 


و تابع محمد بشير، رئيس حي غرب أسيوط، أعمال تركيب الانترلوك بشوارع الحي الضيقة والحارات التي لايمكن رصفها نظرا لضيق الشوارع وعدم اعتداله،ا وذلك لاضفاء المظهر الجمالي والحضاري لها والتسهيل على المواطنين للتنقل بين الشوارع والحارات،تسهيل دخول سيارات الحماية المدنية والانقاذ وقت الازمات ، ضمن خطة المحافظة لتطوير وتجميل الشوارع والميادين وتوفير حياة كريمة للمواطنين ، حيث تم تركيب بلاطات الانترلوك بعد الانتهاء من توصيل الصرف الصحى وجميع المرافق للمنطقة على ان يستمر العمل بجميع شوارع وحارات الحى وفقا للخطة الزمنية.

تركيب الانترلوك بشوارع حى غرب اسيوط (3)
تركيب الانترلوك بالشوارع 


وأشاد اهالى المناطق التى يجرى العمل بها "بمنطقة الفدان بمساكن ويصا بجوار مدرسة محمد فريد " بأعمال التطوير، والجهود المبذولة للنهوض بالحى واظهار الشكل الجمالى له والقضاء على العشوائية ورفع كافة المخلفات واكوام القمامة من الشوارع.

تركيب الانترلوك بشوارع حى غرب اسيوط (2)
تركيب الانترلوك بالشوارع 


واشار محافظ أسيوط إلى أنه يجرى تنظيم حملات مكثفة للنظافة ورفع المخلفات بكافة مراكز ومدن المحافظة بواسطة معدات النظافة الجديدة التي تم ضمها مؤخرا للمنظومة والتي يبلغ عددها 24 معدة تم توزيعها على مختلف المراكز والمدن بنطاق المحافظة، للمشاركة في منظومة النظافة والتخلص من الأتربة والمخلفات على أن يتم تنظيم حملات مستمرة بمختلف قرى ومراكز المحافظة للنظافة ورفع المخلفات والأتربة من الشوارع والميادين ومنع تراكمات القمامة.

تركيب الانترلوك بشوارع حى غرب اسيوط (1)
تركيب الانترلوك بالشوارع 
محافظة الحماية المدنية اسيوط الصرف الصحي محافظ أسيوط توصيل الصرف الصحي اللواء عصام سعد أعمال التطوير رفع كفاءة الشوارع منظومة النظافة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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