الخميس 22 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

مصر

«الإحصاء»: 1.6 مليار دولار صادرات مصر لإفريقيا خلال 4 أشهر

الجهاز المركزي للتعبئة
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن صادرات مصر لأهم دول القارة الإفريقية ارتفعت لـ 1.6 مليار دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2021، مقابل 1.2 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 400 مليون دولار.

ولفت تقرير جهاز الإحصاء، إلى أن صادرات مصر لدولة كينيا جاءت فى المرتبة الأولى بين دول القارة الإفريقية والتى ارتفعت إلى حدود 120.9 مليون دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 116.5 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 4.3 مليون دولار.

وأضاف جهاز الإحصاء، أن إثيوبيا جاءت فى المرتبة الثانية بين صادرات مصر للدول الافريقية بقيمة 28.9 مليون دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 56 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 27 مليون دولار، كما بلغت صادرات مصر لدولة جنوب إفريقيا 25.7 مليون دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الحالى مقابل 18.8 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 6.9 مليون دولار خلال عام.

كان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، قد أعلن تراجع قيمة العجز فى الميزان التجاري ل 3.1 مليار دولار خلال شهر أبريل 2021 مقابل 3.5 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق بنسبة انخفاض قدرها 13.3%.

وارتفعت قيمة الصادرات بنسبة 47.4% حيث بلغت  2.84  مليار دولار خلال شهر أبريل 2021 مقابل 1.93 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة صادرات بعض السلع وأهمها: (أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 77.2%، فواكه طازجة  بنسبة 60.2%، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 12.0%).

وارتفعت قيمـة الواردات بنسبة 8.1% حيث  بلغت 5.92 مليار دولار خلال شهر أبريل  2021 مقابل 5.47 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى ارتفاع  قيمة واردات بعض السلع وأهمها: (سيارات ركوب بنسبة 58.9%، خامات الحديد ومركزاتها بنسبة 58.6% لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 27.2 %).

الاحصاء صادرات مصر أفريقيا واردات

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