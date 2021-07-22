الخميس 22 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

«فاكهة وورد وأشجار زينة».. «أحمد» يحوّل سطح منزله لمدينة خضراء

شاب يحول سطح منزله
شاب يحول سطح منزله لأرض خضراء

كما نشاهد في الأغلب أنَّ أسطُح البنايات ما هي إلاّ مساحات فارغة وقد تكون أماكن لحفظ "الكراكيب" وما شابه ذلك، إلاّ أنَّ هناك من يقوم بزراعة تلك الأسطُح ويحولها من مساحات مُهملة للوحات فنيّة مملوءة بالأزهار والأشجار، وهذا ما نفذه أحمد يُسري، البالغ من العُمر 22 عامًا، والذي قام بتحويل سطح منزله إلى زهور واستطاع أن يجعل من الخراب، لوحات فنية طبيعية، وأن يحول المساحات «الأسمنتية» على سطح منزله إلى حدائق نباتية.

214521728_985877262176598_3408661011877528612_n
شاب يحول سطح منزله لأرض خضراء

 

فشل في المرة الأولى ونجح في الثانية

بدأ الشاب العشريني، تجربة زراعة الزهور فوق سطح منزله منذُ ما يقرب من سنتين، ولكنَّه فشل في أولى تجاربه مع زراعة الأشجار فوق طبقة أسمنتية، إلاَّ أنَّ الإصرار وجانب من حبّه للزراعة، جعلته يحاول مرة ثانية وكانت هي البداية السعيدة بالنسبة له.

214521728_985877262176598_3408661011877528612_n
شاب يحول سطح منزله لأرض خضراء

رأى أحمد يسرى، سطح منزله وهو فارغ تمامًا؛ فقد ضوء الشمس يؤانسه، فأتت له الفكرة بتعمير ذلك السطح من خلال زراعته للأشجار والأزهار المختلفة، وتحويله إلى كيان من اللون الأخضر، حسب ما وصف: "لمَّا لقيت السطح فاضي.. فكرت أزرعه بالنباتات وأعيش وسط الخُضرة".

217540636_985875342176790_7152974562899238680_n
شاب يحول سطح منزله لأرض خضراء

في البداية قام الشاب بزراعة أشياء بسيطة لكونه مبتدأ، ولكن فشلت زراعته لأنّه لم يكن يعرف الطُرق الصحيحة في تروية تلك الزراعة، إلى جانب التسميد وطُرق العناية؛ فكان يجهلها تمامًا، وذلك ما أدى إلى موت نباتاته الصغيرة.

217540636_985875342176790_7152974562899238680_n
شاب يحول سطح منزله لأرض خضراء

هنا بدأت الفكر 

وفي يوم من الأيام، سمع أحمد، أنَّ صديق شقيقه، يعمل مهندس زراعي، ويُريد أنّ يزرع النباتات داخل احواض مبنيّة فوق سطح المنزل، فانتظر الشاب حتى يستفيد من صاحب أخاه، بعد ذلك قام بتطبيق الفكرة لديه وعلى نطاق أوسع وتابع طُرق العناية الصحيحة من خلال "اليوتيوب".

217557841_985878022176522_3005623460546103459_n
شاب يحول سطح منزله لأرض خضراء

بنى الشاب عدد من الاحواض وفرشها بالسيراميك من الدخل والخارج وعمل ماده عازله بداخلها لمنع تسرّب المياه، إلى جانب ماسورة صرف صغيره في اسفل الحوض لصرف المياه  الزائدة ناحية البلاعات.

217557841_985878022176522_3005623460546103459_n
شاب يحول سطح منزله لأرض خضراء

ثُمّ بعد ذلك بدأ بزراعة اشجار الزينة داخل تلك الاحواض لأنها تحفظ الشجر من التساقط، وقام بزراعة أنواع الفاكهة داخل براميل مختلفة لحفظها الورق، موضحًا أنَّ سعر البرميل لا يتعدّى الـ30 جنيهًا، مشيرًا إلى أنَّ الفاكهة أثمرت جيّدًا بنجاح. 

217572255_985875738843417_3245059991889774484_n
شاب يحول سطح منزله لأرض خضراء

شيء من الجمال

طبيعة الزهور وبيئاتها التي تُعطي شيئًا من الجمال، جعلوا الشاب العشريني، يتعلّم طريقة الزراعة الصحيحة، وطُرق العناية للحفاظ على النباتات، إلى جانب اطلاعه على الأحداث المتتالية في تسميد النباتات وطريقة حفظها بما يناسب الأجواء.

217600557_985877648843226_1296442649001510544_n

يقول الشاب: "بدأت ادخل علي اليوتيوب واشوف فيديوهات كتير وكان في شاب اصغر مني في ٣ إعدادي والده صديق والدي عرفت منه بردوا وكان بيجي يساعدني في زراعة بعض الاشجار في الاحواض".

218709479_985875645510093_3671566283792018533_n
شاب يحول سطح منزله لأرض خضراء

الخبرة ليست بالسن

لم يستحِ "أحمد" أن يطلب المساعدة من شاب أصغر منه في العُمر، لطالما حَبّ الزراعة وحَبّ تحويل سطحه إلى أرض خضراء، فهو لا يقارن العُمر بالخبرة. لذا كان يستعين بالأصغر منه في زراعة نباتاته، يُضيف: "مش عيب أن أعرف معلومة أو أطلب مساعده من حد أصغر مني بقرن من الزمن.. طالما عنده معلومة فلازم اساله واستفيد منه".

218864688_985876622176662_4728327981802982818_n
شاب يحول سطح منزله لأرض خضراء

صديق شقيق أحمد، مهندس زراعي ويمتلك محلّ مبيدات، لذا كان يساعده في متابعة الزراعات، لخبرته في التسميد ومعالجة الأمراض التي تُصيب النباتات، موضحًا: "كنت بجيب المبيدات من صاحب أخويا وكان دايمًا يتابع معايا لأنه مهندس زراعي وفاهم كويس في التسميد".

218917813_985876725509985_1478132363072868865_n
شاب يحول سطح منزله لأرض خضراء

يقوم أحمد بشراء الأشجار من المشاتل الكبرى بأسعار معقولة عن المحلات، وكان دائمًا التردد على المشاتل لرؤية الأشجار وهي تتمايل مع الهواء وتنطر منها رائحة الهدوء النفسي، حسبما يصف: " كانت متعتي إن اروح المشتل حتى لو مش هشتري لو هروح اتفرج بس".

219032655_985875058843485_2084413540652316127_n
شاب يحول سطح منزله لأرض خضراء

فكرة بسيطة لكنّها جميلة

يستشعر الشاب العشريني بالسعادة عندما يرى النباتات تزهر أمامه، وذلك حسب ما وصف قائلاً: "مجرد انك تشوف الزرع بيكبر وبينجح معاك والمجهود اللي قومت بيه بتشوف نتيجته الناجحة قدامك، ده بيخليك تحس بإحساس عظيم ميحسش بيه الاّ اللي زرع قبل كده حتي لو زارع قصيص نعناع بس مجرد نظرتك ليه وهو بيكبر يوم بعد يوم حاجه تسعد أوي والوقفة وسط الزرع ترد الروح بجد".

219051789_985876672176657_2619067070989590452_n
شاب يحول سطح منزله لأرض خضراء

أحمد يسرى الشاب العشريني، تخرّج العام الحالي من كلية التجارة جامعة طنطا، وليس خريج زراعة، وخبرته في الزراعة تكاد تكون معدومة، لكنّه يُحبّ الزهور وزراعتها، لذا قام بتخضير سطح منزله بالأزهار والفواكه المتنوّعة، ويقضى يومه ما بين رعاية أرضه الخضراء وبين ممارسة رياضة كمال الأجسام اللعبة المفضلة بالنسبة له.

219126665_985875975510060_3870359222053904656_n
شاب يحول سطح منزله لأرض خضراء 
219529671_985877688843222_4469515243267456718_n
شاب يحول سطح منزله لأرض خضراء

 

219751570_985877152176609_1715263005262585380_n
شاب يحول سطح منزله لأرض خضراء

 

219652502_985875942176730_1134999822123418448_n
شاب يحول سطح منزله لأرض خضراء
الاشجار الأزهار حدائق نباتية تحويل سطح منزل سطح أسطح البنايات فاكه ورد سطح منزله مدينة خضراء فاكه وورد وأشجار زينة زراعة النباتات فوق السطوح زراعة الأشجار فوق السطوح لمدينة خضراء

رئيس التحرير

وائل لطفي

«الإفتاء»: يجوز توجيه الزكاة لـ«حياة كريمة»

الأكثر قراءة

مصر تحتل المرتبة الرابعة عالميًا في مؤشر «الإيكونوميست» حول عودة الحياة

تفاصيل قواعد قبول طلاب الشهادات المعادلات والأجنبية بالجامعات المصرية 2021

«التعليم العالي»: بدء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة 7 أغسطس

رحيل الإذاعى كامل البيطار بعد أيام من وجوده فى الرعاية المركزة

التشكيل المتوقع لـ مصر أمام إسبانيا فى أولمبياد طوكيو

السعودية تعلن نجاح موسم الحج صحيا دون تسجيل أي إصابة بكورونا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

نساء كاملات وأنصاف رجال

أسماء محفوظ

رفقاً بطلبة الثانوية العامة

محمد نجم

رغم الجائحة.. كيف نجحت مصر فى الحفاظ على استقرار الأسعار آخر عامين؟

أحمد بهاء الدين شعبان

هكذا تحدث "رسول حمزاتوف"

د. بهي الدين مرسي

تجميل الذات الإنسانية

د.مينا بديع عبدالملك

قصة تأسيس المستشفى القبطى

منى رجب

حياة كريمة.. وضرورة تطوير أحوال المرأة أولا

ثروت الخرباوي

سقوط أسطورة المتأسلمين

صور

«بنقلد المشاهير».. قصات شعر غريبة بين المحتفلين بعيد الأضحى في القناطر الخيرية (صور)

بالغناء والدف.. شباب أسوان يحتفلون بعيد الأضحى (صور)

ثانى أيام العيد.. إقبال كثيف على حدائق القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

1336 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إسرائيل

تركيا ومجال الطاقة.. أسرار الاتصالات المكثفة بين إسرائيل واليونان

1411 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إسرائيل