796 وفاة وأكثر من 24 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في روسيا

سجلت السلطات الصحية الروسية، 24 ألفا و471 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد منذ بداية الجائحة إلى ستة ملايين و 54 ألفا و711 إصابة.

وذكر بيان للمركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس "كورونا" المستجد اليوم الخميس، أن الإصابات الجديدة تم تسجيلها في 84 منطقة روسية من أصل 85 منطقة مكونة للاتحاد الروسي. وأشار البيان إلى تسجيل 796 حالة وفاة جديدة بالفيروس التاجي خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي الوفيات في عموم البلاد إلى 151 ألفا و501 شخصا.

وأضاف البيان أن العاصمة الروسية موسكو سجلت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 4287 إصابة و102 حالة وفاة، تليها مدينة سان بطرسبورج بــ 1943 حالة إصابة، فيما سجلت مناطق ضواحي موسكو 1835 إصابة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأوضح بيان المركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس "كورونا" المستجد أن 22 ألفا و660 شخصا تماثلوا للشفاء من الفيروس التاجي وغادروا المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المتعافين في عموم البلاد إلى خمسة ملايين و427 ألفا و457 شخصا.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد، ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.